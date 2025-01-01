В Україні опалювальний сезон розпочнеться з листопада: постанова уряду
Сьогодні, 13:32
Кабінет Міністрів України вирішив, що цьогоріч опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада.
Про це свідчить постанова від 8 жовтня, пише Громадське.
Документ свідчить, що опалювальний період стартує з 1 листопада 2025 року і триватиме до 31 березня 2026 року.
Обстріли енергетики
З початком холодів в Україні війська рф посилили свої обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України. НАК «Нафтогаз» повідомила, що атака по її об’єктах у ніч проти 3 жовтня стала найбільш масованою з початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський зазначав, що лише по газових об’єктах окупанти тоді випустили 35 ракет.
У ніч проти 5 жовтня російські війська провели чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Під ударами знову були й енергетичні об'єкти.
У ніч проти 10 жовтня росіяни знову вдарили по енергетиці. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що цей удар був одним із найбільших сконцентрованих саме проти обʼєктів енергетики. За даними «Укренерго», через російські атаки знеструмленими опинилися споживачі у Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Як писав Bloomberg, унаслідок нещодавніх російських обстрілів України Київ втратив 60% власного видобутку газу. Водночас, за словами Зеленського, Україна має план «Б» у разі масштабних атак ворога на газову інфраструктуру — йдеться про імпорт.
