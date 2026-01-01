БпЛА - у небі над Волинню: що відомо

5 лютого російські дрони знову з'явилися у небі над Волинню.Інформацію також підтвердив Луцький міський голова"Ворожий БПЛА курсом на Луцьк", - повідомляв він про небезпеку.Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України."БпЛА на півночі Рівненщини, курс на Волинь.БпЛА на Волині, повз н.п.Маневичі курс на м.Луцьк", - зазначили там.Моніторингові канали також повідомляли про рух дронів:"Пройшов Маневичі, курс на Ковель. БпЛА наближається до міста з південно-східної сторони".Станом на 15.36 повітряна тривога триває у Камінь-Каширському, Ковельському, Луцькому та Володимирському районах.