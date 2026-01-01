БпЛА - у небі над Волинню: що відомо

5 лютого російські дрони знову з'явилися у небі над Волинню.

Інформацію також підтвердив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Ворожий БПЛА курсом на Луцьк", - повідомляв він про небезпеку.

Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.

"БпЛА на півночі Рівненщини, курс на Волинь.

БпЛА на Волині, повз н.п.Маневичі курс на м.Луцьк", - зазначили там.

Моніторингові канали також повідомляли про рух дронів:"Пройшов Маневичі, курс на Ковель. БпЛА наближається до міста з південно-східної сторони".

Станом на 15.36 повітряна тривога триває у Камінь-Каширському, Ковельському, Луцькому та Володимирському районах.


