Шахтні котли Холмова: як отримати 12 годин тепла на одній закладці дров

Шахтний котел – що це і чому він горить довго?

Котел шахтного типу = утилізатор

Автоматика: вентилятор чи механіка?

Зворотний бік медалі: до чого треба бути готовим

Застрягання палива: оскільки горіння нижнє, наступні шари палива мають опускатися на попередні. Якщо дрова укладені абияк або вони дуже сучкуваті, вони можуть застрягти в шахті ("зависнути"). Вогонь внизу прогорить, а нові дрова не впадуть. Цю проблему виробники вирішують формою шахти, розширеною донизу (конусом), але правильно укладати дрова все одно треба.

Слабке місце в топці: місце, де полум'я і розпечені гази виходять з камери згоряння в теплообмінник (так зване "газове вікно"), піддається екстремальним навантаженням. Точкове підвищення температури може призвести до швидкого прогорання металу. Щоб цього уникнути, шукайте моделі з футеруванням (шамотною цеглою) в цій зоні.

Чистка теплообмінника: шахтні котли, особливо при роботі на вологих дровах і в режимі тління, можуть накопичувати дьоготь і сажу. Чистити їх доведеться регулярно, інакше ККД впаде.

Як вибрати котел шахтного типу і не прогадати

3 мм – бюджетний сегмент. Підійде для сезонного опалення дачі, теплиці або гаража. Для житлового будинку, де котел працює 24/7, цього замало.

4 мм – золота середина (як у популярних котлах Бізон та Зубр).

5-6 мм – преміум-варіант (наприклад, Marten або Маяк). Такий котел коштує дорожче, але прослужить значно довше без ризику прогорання.

Підсумки про котли Холмова

Опалення дровами має один суттєвий недолік, про який знають всі власники звичайних котлів: ви перетворюєтеся на кочегара. Потрібно постійно підкидати паливо, прокидатися вночі, а якщо проґавили момент – будинок швидко вистигає. Саме тому(або, як його часто називають, котел Холмова) став настільки популярним. Це спроба інженерів вирішити головну проблему твердопаливного опалення – необхідність частого обслуговування.Сьогодні це вже не просто "саморобка з гаража", а ефективне заводське рішення для тих, хто хоче спалювати дрова довго і економно. Але давайте будемо чесними: шахтний котел – це специфічне обладнання, яке має свої вимоги до експлуатації, про які краще знати до покупки.Почнемо з принципу роботи, бо саме тут криється головна відмінність від класики. У звичайному котлі вогонь охоплює все паливо одразу – це як запалити сірник: спалахує яскраво, дає багато жару, але згорає досить швидко.Шахтний котел працює інакше:. Ви завантажуєте паливо зверху, а горить воно лише внизу – тонким шаром у 10-15 сантиметрів. Як це відбувається? В міру прогорання нижнього шару, дрова під власною вагою опускаються вниз – верхні шари не горять, а чекають своєї черги.В цей час димові гази не вилітають у трубу, а проходять через теплообмінник (так звані водяні полиці), віддаючи тепло в систему опалення. Завдяки такомуоднієї повної загрузки дров вистачає на 8-12 годин, а вугілля (якщо модель дозволяє його використання) може горіти й кілька діб.Ще одна важлива думка, яку хотілось би підкреслити: котли шахтного типу максимально не вибагливі до якості палива! Наприклад, експерт компанії Прометей, у якого ми попросили коментар до даного матеріалу, зауважив таку цікаву особливість:Звичайний дров’яний котел, працюючи на вологих дровах (вище 25%), частину енергії використовує, щоб випарити вологу і, звісно, втрачає ККД яке могло би піти в систему опалення.В той же час шахтний котел – чи не єдиний агрегат, який реально здатен працювати на деревині вологістю до 40-50%. Поки внизу горить вогонь, гаряче повітря проходить крізь верхні шари дров і підсушує їх прямо в бункері. Тобто в зону горіння поліно потрапляє вже підсушеним.Звісно, краще палити сухим дубом – так ККД буде вищим, а котел чистішим. Але в реальних умовах, коли дрова не заготовляються завчасно, а купуються перед, або прямо під час сезону, ця перевага допомагає суттєво економити.Ось тут увага. Багато хто думає: "Куплю котел, поставлю на нього турбіну (вентилятор) і контролер, буде ефективніше". Для шахтного котла це помилка і фахівці не рекомендують ставити автоматику з наддувом на твердопаливні котли шахтного типу. Причини:1.: при відкритті верхнього люка для дозавантаження дров вентилятор, що працює, роздмухує полум'я, і дим викидає вам в обличчя та в котельню.2.: надмірний наддув повітря може зруйнувати шар жару і порушити принцип нижнього горіння.Для цих котлів найкращий варіант –(ланцюжок). Він повністю енергонезалежний: світло зникло, а котел працює далі, автоматично відкриваючи чи закриваючи заслінку подачі повітря.Шахтний котел також має свої конструктивні "болячки".Інші питання – товщина сталі (3, 4 чи 6 мм), наявність клапана прямої тяги для розпалювання, утеплення корпусу – це теж важливі аспекти, але в рамках цієї статті не вмістити стільки інформації.Вибір шахтного котла – це той випадок, коли економія може вилізти боком вже в перший сезон. Ринок завалений пропозиціями, де "гаражні" копії важко відрізнити від заводських моделей. На що дивитися, щоб не купити брухт?1.: це довговічність вашого котла. Моделі з «тонкими» стінками теплообмінника коштують дешево, але більше ніж 4-7 років не пропрацюють!І ще один лайфхак: зверніть увагу на вагу котла. Якісний метал і футерування (цегла всередині) важать багато. Якщо котел підозріло легкий для своїх габаритів – значить, виробник зекономив на товщині сталі.2.(камери згоряння): не дивіться лише на потужність у кіловатах! Фішка шахтного котла – тривалість горіння. А вона напряму залежить від того, скільки дров ви зможете туди запхати за один раз. Чим більша топка (в літрах), тим рідше ви будете бігати до котла. Якщо вам обіцяють "супер-тривале горіння" при маленькій топці – це брехня.3.: шахтний котел чутливий до геометрії: неправильний кут нахилу чи переріз каналів – і котел буде диміти, "захлинатися" або просто пожирати дрова. Вибирайте перевірені бренди, які дають реальну гарантію та сервіс.4.: не полінуйтеся почитати відгуки на незалежних ресурсах та пошукати відео на ютубі! Це гарний та перевірений спосіб відсіяти «невдалі» моделі чи продавців.Критерії вибору шахтного котла: товщина сталі, об'єм топки, теплообмінник та гарантіяВибір шахтного котла сьогодні – це гарна ідея як для «запасного» опалення в будинку, так і для основного. Так, він коштує дорожче за звичайний дров’яний котел, але можливість підходити до котла всього двічі на добу – вранці та ввечері – вартує цього. Це реальна автономність і економія вашого часу.Якщо ви розглядаєте можливість встановлення такого котла –, які розуміють, чим відрізняється "гаражний" шахтний котел від заводського, скільки водяних полиць краще і чому, і як правильно підібрати потужність. Експертність в цій темі вбереже вас від типових помилок і переплат. Експерти компанії «Прометей» завжди допоможуть підібрати котел та комплектуючі для системи опалення.