Не орієнтувалася в просторі: на Волині патрульні допомогли літній жінці дістатися додому

У Ковелі патрульні допомогли літній жінці повернутися додому.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.11 лютого в місті Ковелі патрульні отримали повідомлення про літню жінку, яку небайдужі громадяни привели до магазину. Вона не орієнтувалася в місцевості та була легко одягнена.Поліцейські одразу прибули на місце події, поспілкувалися з жінкою та встановили її особу й адресу проживання.Інспектори доставили громадянку додому та передали доньці. На щастя, з жінкою все гаразд — нині вона вдома та в безпеці.