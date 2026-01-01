Не орієнтувалася в просторі: на Волині патрульні допомогли літній жінці дістатися додому
Сьогодні, 01:15
У Ковелі патрульні допомогли літній жінці повернутися додому.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
11 лютого в місті Ковелі патрульні отримали повідомлення про літню жінку, яку небайдужі громадяни привели до магазину. Вона не орієнтувалася в місцевості та була легко одягнена.
Поліцейські одразу прибули на місце події, поспілкувалися з жінкою та встановили її особу й адресу проживання.
Інспектори доставили громадянку додому та передали доньці. На щастя, з жінкою все гаразд — нині вона вдома та в безпеці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
11 лютого в місті Ковелі патрульні отримали повідомлення про літню жінку, яку небайдужі громадяни привели до магазину. Вона не орієнтувалася в місцевості та була легко одягнена.
Поліцейські одразу прибули на місце події, поспілкувалися з жінкою та встановили її особу й адресу проживання.
Інспектори доставили громадянку додому та передали доньці. На щастя, з жінкою все гаразд — нині вона вдома та в безпеці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Не орієнтувалася в просторі: на Волині патрульні допомогли літній жінці дістатися додому
Сьогодні, 01:15
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Найближчим часом Україна отримає 35 ракет до Patriot
12 лютого, 23:19
У волинському універистеті готуватимуть фахівців із безбар'єрності
12 лютого, 22:38
На Волині чекають підвищення рівнів води на річках
12 лютого, 21:57