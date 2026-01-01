Що таке офшорна компанія





Для неосвіченої людини концепція офшорного бізнесу може бути символом чогось незаконного. У той же час це повністю легальний бізнес, який відрізняється від іншого лише в одному. Він використовує юрисдикцію третіх (офшорних) країн. Офшорна компанія повинна дотримуватись відповідних правил і особливо законів країни, яка пропонує нижчий податковий тягар. Але створити офшорну компанію – непросте завдання. Щоб у підприємця чи інвестора не було проблем під час створення офшорного бізнесу, йому краще скористатися послугами досвідчених професіоналів та купити офшорну компанію з рахунком.



Основною причиною передачі капіталу компаніям, що знаходяться в офшорах, може бути не сама сума оподаткування, хоча вона, як і раніше, багато в чому приваблива для зацікавлених осіб. Це також питання захисту власності, тому що активи компанії можуть бути відокремлені від активів, призначених для бізнесу в країні проживання, а це означає, що тільки це майно ризикує. Вони знайшли свою роль, наприклад, у збереженні ноу-хау.



Нижча адміністративна складність бізнесу та стабільне правове середовище в офшорних країнах також, як і раніше, є привабливими. Плюсом є певна анонімність – за сьогоднішніх умов дуже складно знайти банк, який не бере участі в обміні інформацією про своїх клієнтів з іншими фінансовими установами. А також їх можна використовувати для приховання майна від місцевої влади у разі банкрутства чи переслідування.



Хто допомагає створювати офшорні компанії

Ця послуга надається, професійними юридичними та консалтинговими компаніями України, їх приклади знайти на



Як працює офшорна компанія

Причина створення офшорної компанії – оптимізація податкового навантаження, яке іноді буває надто високим, особливо в розвинених країнах. У такому разі високі податки перешкоджають ще вищим економічним результатам та успішнішому бізнесу. Треті країни – податкові гавані – ставлять умовою, що іноземні інвестори мають продовжувати вести бізнес у своїх країнах, але вкладатимуть кошти у податкову гавань та приноситимуть сюди свій капітал. Таким чином, вони не лише оптимізують свої податки, а й значно сприяють економіці своєї країни. Крім нижчих податків, вони можуть скористатися іншими перевагами, такими як захист власності або анонімність володіння.





