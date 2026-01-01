Стіни – у грибку та прогнила підлога: що коїться у луцькій амбулаторії

Амбулаторія на вулиці Привокзальній у Луцьку роками приймає тисячі пацієнтів. Однак сама будівля медзакладу перебуває у стані, який давно потребує капітального ремонту. Працівники установи вже неодноразово зверталися з проханням виділити кошти на оновлення приміщення, втім їхні звернення, здається, поки залишаються без відповіді.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».

Пані Таїсія разом із родиною проживає у цьому районі. І коли є необхідність ходить до амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4.

«Я розумію, що це старе приміщення, але, вибачте, це просто жах. Коли йдеш коридором, підлога ледь не провалюється. Звичайно, добре, що десь замінили вікна, але приміщення дуже потребує ремонту», – каже жінка.

Такої ж думки інші відвідувачі амбулаторії. Адже вважають: пацієнти і лікарі заслуговують на кращі умови, ніж є зараз.

Завідувачка амбулаторії Наталія Сенатос розповідає: заклад працює із 2013 року. Саме тоді, пригадує, вперше заговорили про необхідність капітального ремонту. Втім, за понад десять років далі розмов справа так і не просунулася, а проблем у будівлі, каже, чимало – міняти потрібно практично все.

«У нас сходи, наприклад, змуровані з цегли й обкладені плиткою. Але щороку виникає одна й та сама проблема: коли настають морози, а потім тепліє, цегла розширюється і стискається, через що плитка відпадає. Тому доводиться постійно щось підремонтовувати.

Загалом робимо лише поточні ремонти – десь підфарбувати підлогу, щось підремонтувати в туалеті чи в кабінетах. Але це не вирішує основної проблеми: стіни уражені грибком, і його дуже важко позбутися.

Якщо ви йшли сходами, то могли побачити, що ми їх нещодавно ремонтували. Та ще й року не минуло, а вони знову починають сипатися, і грибок з’являється знову. Тобто тут уже потрібен серйозніший ремонт», – зауважує пані Наталія.

Як розповіла завідувачка, в них обслуговується понад 11 тисяч людей, з яких 2,5 тисячі – це діти. Відвідують амбулаторію і люди з інвалідністю. Тож всім відвідувачам їхнього закладу необхідні зручні та гідні умови.

