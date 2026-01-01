Для пошкоджених будинків на Стрілецькій розробили проєктну документацію





Для цього уже розробили проєктну документацію та технічні звіти, які вимагав фонд, повідомив у коментарі Василь Ліщук.



Зі слів посадовця, Фонд енергоефективності має частково профінансувати відновлення цих будинків.



Нагадаємо, будинки на вулиці Стрілецькій зазнали руйнувань унаслідок російської ракетно-дронової атаки 6 червня. Їх тоді визнали аварійними.



Мешканці квартир ще отримують кошти на відшкодування оренди житла, зазначив Василь Ліщук.



Раніше міська рада розглядала три сценарії щодо відновлення цих будинків.



До слова, 6 червня також була пошкоджена дев’ятиповерхівка на Озерецькій, 12. Перший під’їзд демонтували наприкінці минулого року. У березні 2026 року експерти визнали другий під’їзд непридатним для проживання.

