Для пошкоджених будинків на Стрілецькій розробили проєктну документацію
Найближчим часом Фонд енергоефективності профінансує відновлення житла на вулиці Стрілецькій, яке найбільше постраждало внаслідок російської атаки у червні 2025 року.

Для цього уже розробили проєктну документацію та технічні звіти, які вимагав фонд, повідомив у коментарі misto.media начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Василь Ліщук.

Зі слів посадовця, Фонд енергоефективності має частково профінансувати відновлення цих будинків.

Нагадаємо, будинки на вулиці Стрілецькій зазнали руйнувань унаслідок російської ракетно-дронової атаки 6 червня. Їх тоді визнали аварійними.

Мешканці квартир ще отримують кошти на відшкодування оренди житла, зазначив Василь Ліщук.

Раніше міська рада розглядала три сценарії щодо відновлення цих будинків.

До слова, 6 червня також була пошкоджена дев’ятиповерхівка на Озерецькій, 12. Перший під’їзд демонтували наприкінці минулого року. У березні 2026 року експерти визнали другий під’їзд непридатним для проживання.

