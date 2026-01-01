Волинянку з інвалідністю засудили за фіктивний шлюб з ухилянтом





Як йдеться у вироку від 2 березня, у липні 2025 року Тетяна Михальчук зустрілася в Камені-Каширському зі знайомим, який планував утекти за кордон, щоб уникнути мобілізації, пише



Оскільки жінка має інвалідність І групи, вона запропонувала чоловікові укласти фіктивний шлюб, якщо він заплатить їй 11 тис. доларів.



1 вересня 2025 року пара одружилася у ЦНАПі Ковельської міської ради. 23 вересня близько 06:00 вони вирушили до пункту пропуску «Устилуг», щоб перетнути кордон із Польщею. Через три години правоохоронці затримали організаторку схеми після отримання грошей.



У суді пані Тетяна повністю визнала свою вину. Вона розповіла, що є людиною з інвалідністю І групи Б довічно, потребує постійного стороннього догляду, проживає сама з двома малолітніми дітьми та перебуває у складному матеріальному становищі. За її словами, вона погодилася на схему, щоб покращити фінансовий стан.



Суддя Олександр Лященко визнав Тетяну Михальчук винною у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1 ст. 332 ККУ) та призначив три роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на три роки. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

