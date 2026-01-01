Автобус Луцьк-Березолуки відновлює рух: що відомо





Як розповіла староста Березолуківського округу Лілія Коцюбайло, жителі неодноразово зверталися в облдержадміністрацію з проханням розв'язати питання транспортного сполучення, залучали різних перевізників, пише



З її слів, минулого року їздив перевізник із липня по вересень. Сказав, що щось подумає і змінить графік, так його й немає по сьогоднішній день.



«В листопаді приїхав інший перевізник, проїхалися ми по селах, подивилися дорогу. Бо в них виникало питання щодо поганих доріг. Дороги ми ремонтуємо силами громади і приватного фермерського господарства, яке допомагає нам», – каже староста.



Нині перевізник – Сергій Кирилюк. Він каже, що їздитимуть у села тричі на день: вранці, в обід та ввечері. З Луцька автобус виїжджатиме о 6:25, у зворотному напрямку о 8:10 – розклад ранкового маршруту.



«Розрахунки ціни вартості ми перероблювати не будемо, а будемо чекати стабілізації даної ситуації на ринку пального. Я думаю, що все буде гаразд. Аби маршрут працював і люди мали зв’язок з містом Рожищем, Луцьком і все буде добре», – каже перевізник.



Даний маршрут буде курсувати такими селами: виїжджає із Луцька, буде їхати через Зміїнець, Милуші, Княгининок, сирники, Брище, Копачівка, Рожище, Кременець, Ужова, Залісці, Кроватка, Березолуки, Підгірне, Яблунівка, каже заступниця начальниці відділу транспорту та інженерно-транпортної інфраструктури департаменту економіки Волинської облдержадміністрації Тетяна Матвійчук.



З її слів, нині найбільша проблема – відсутність водіїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 9 березня розпочне курсувати автобус за напрямком Луцьк-Березолуки. Жителі чотирьох сіл Кроватка, Березолуки, Яблунівка і Підгірне Луцького району вимагали відновити автобусне сполучення. Проблема із доїздом виникла ще у 2018 році.Як розповіла староста Березолуківського округу, жителі неодноразово зверталися в облдержадміністрацію з проханням розв'язати питання транспортного сполучення, залучали різних перевізників, пише «Суспільне» З її слів, минулого року їздив перевізник із липня по вересень. Сказав, що щось подумає і змінить графік, так його й немає по сьогоднішній день.«В листопаді приїхав інший перевізник, проїхалися ми по селах, подивилися дорогу. Бо в них виникало питання щодо поганих доріг. Дороги ми ремонтуємо силами громади і приватного фермерського господарства, яке допомагає нам», – каже староста.Нині перевізник –. Він каже, що їздитимуть у села тричі на день: вранці, в обід та ввечері. З Луцька автобус виїжджатиме о 6:25, у зворотному напрямку о 8:10 – розклад ранкового маршруту.«Розрахунки ціни вартості ми перероблювати не будемо, а будемо чекати стабілізації даної ситуації на ринку пального. Я думаю, що все буде гаразд. Аби маршрут працював і люди мали зв’язок з містом Рожищем, Луцьком і все буде добре», – каже перевізник.Даний маршрут буде курсувати такими селами: виїжджає із Луцька, буде їхати через Зміїнець, Милуші, Княгининок, сирники, Брище, Копачівка, Рожище, Кременець, Ужова, Залісці, Кроватка, Березолуки, Підгірне, Яблунівка, каже заступниця начальниці відділу транспорту та інженерно-транпортної інфраструктури департаменту економіки Волинської облдержадміністрації Тетяна Матвійчук.З її слів, нині найбільша проблема – відсутність водіїв.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію