Автобус Луцьк-Березолуки відновлює рух: що відомо
З 9 березня розпочне курсувати автобус за напрямком Луцьк-Березолуки. Жителі чотирьох сіл Кроватка, Березолуки, Яблунівка і Підгірне Луцького району вимагали відновити автобусне сполучення. Проблема із доїздом виникла ще у 2018 році.

Як розповіла староста Березолуківського округу Лілія Коцюбайло, жителі неодноразово зверталися в облдержадміністрацію з проханням розв'язати питання транспортного сполучення, залучали різних перевізників, пише «Суспільне».

З її слів, минулого року їздив перевізник із липня по вересень. Сказав, що щось подумає і змінить графік, так його й немає по сьогоднішній день.

«В листопаді приїхав інший перевізник, проїхалися ми по селах, подивилися дорогу. Бо в них виникало питання щодо поганих доріг. Дороги ми ремонтуємо силами громади і приватного фермерського господарства, яке допомагає нам», – каже староста.

Нині перевізник – Сергій Кирилюк. Він каже, що їздитимуть у села тричі на день: вранці, в обід та ввечері. З Луцька автобус виїжджатиме о 6:25, у зворотному напрямку о 8:10 – розклад ранкового маршруту.

«Розрахунки ціни вартості ми перероблювати не будемо, а будемо чекати стабілізації даної ситуації на ринку пального. Я думаю, що все буде гаразд. Аби маршрут працював і люди мали зв’язок з містом Рожищем, Луцьком і все буде добре», – каже перевізник.

Даний маршрут буде курсувати такими селами: виїжджає із Луцька, буде їхати через Зміїнець, Милуші, Княгининок, сирники, Брище, Копачівка, Рожище, Кременець, Ужова, Залісці, Кроватка, Березолуки, Підгірне, Яблунівка, каже заступниця начальниці відділу транспорту та інженерно-транпортної інфраструктури департаменту економіки Волинської облдержадміністрації Тетяна Матвійчук.

З її слів, нині найбільша проблема – відсутність водіїв.

