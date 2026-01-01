Чи очікувати магнітні бурі 7 березня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 7 березня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксували три спалахи класу С. Вони сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
