Справжня весна: якою буде погода на Волині на вихідні

Справжня весна: якою буде погода на Волині на вихідні
Весна робить волинянам справжній подарунок до 8 березня, оскільки святкові вихідні в області будуть сухими та сонячними, а стовпчики термометрів у денні години піднімуться до 14 градусів тепла.

Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 7 березня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура в ночі від 1 до 5 градусів морозу, в день 8-13 градусів тепла.

У неділю, 8 березня сиоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура в ночі від 0 до 5 градусів морозу, в день 9-14 градусів тепла.

А на початку нового тижня утримається мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, а вдень повітря прогріється до 10-15 градусів тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Справжня весна: якою буде погода на Волині на вихідні
Сьогодні, 09:15
Учні з Волині вирощують мікрозелень у шкільному укритті. ФОТО
Сьогодні, 08:25
У Канаді випустили срібну монету-писанку
Сьогодні, 07:32
Діти у палаючій хаті та пологи в сніговій пастці: диспетчерка волинських рятувальників розповіла про найважчі виклики
Сьогодні, 05:28
Не тільки «Адмірал Ессен»: у Генштабі підтвердили ураження двох російських кораблів
Сьогодні, 03:41
Медіа
відео
1/8