Справжня весна: якою буде погода на Волині на вихідні





Про це журналістам



У суботу, 7 березня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура в ночі від 1 до 5 градусів морозу, в день 8-13 градусів тепла.



У неділю, 8 березня сиоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура в ночі від 0 до 5 градусів морозу, в день 9-14 градусів тепла.



А на початку нового тижня утримається мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, а вдень повітря прогріється до 10-15 градусів тепла.

