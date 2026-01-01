Курс валют на 7 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 7 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 7 березня. Так артість долара США підвищилася на 9 копійок і становить 43,80 гривні. Змінилися й показники євро (додав 7 копійок) та злотого (знизився на 2 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,80 (+9 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,90(+7 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,91 (-2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Альтанки, мангал та ліс: куди поїхати на шашлики недалеко від Луцька
Сьогодні, 13:11
Автобус Луцьк-Березолуки відновлює рух: що відомо
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 7 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 7 березня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Справжня весна: якою буде погода на Волині на вихідні
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8