Курс валют на 7 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 7 березня. Так артість долара США підвищилася на 9 копійок і становить 43,80 гривні. Змінилися й показники євро (додав 7 копійок) та злотого (знизився на 2 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,80 (+9 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,90(+7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,91 (-2 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,80 (+9 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,90(+7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,91 (-2 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Автобус Луцьк-Березолуки відновлює рух: що відомо
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 7 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 7 березня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Справжня весна: якою буде погода на Волині на вихідні
Сьогодні, 09:15