Альтанки, мангал та ліс: куди поїхати на шашлики недалеко від Луцька
З настанням теплої погоди лучани дедалі частіше шукають місця, де можна відпочити на природі та посмажити шашлики з друзями чи родиною.

Журналісти сайту «Конкурент» зібрали кілька облаштованих локацій з альтанками, мангалами та місцями для пікніка поблизу Луцька.

Рекреаційний пункт «Пролісок» (Ківерці)

Це популярна зона відпочинку неподалік Луцька, розташована приблизно за 15-20 хвилин їзди від міста. Локація знаходиться у лісі біля траси Луцьк – Маневичі, тому сюди легко дістатися як автомобілем, так і маршруткою.

Тут облаштовані альтанки для компаній різного розміру, а також мангали для приготування шашликів. У вартість оренди альтанки зазвичай входить користування мангалом та дровами.

Місце добре підходить для великої компанії, адже поруч є багато простору для прогулянок, ігор та відпочинку на природі. Особливо гарно тут у теплу пору року, коли ліс створює прохолоду навіть у спеку.

Через близькість до Луцька ця локація часто заповнена у вихідні, тому краще приїжджати зранку.

База відпочинку у Богушівці

Село Богушівка розташоване зовсім недалеко від Луцька і давно стало популярним місцем для пікніків та шашликів. Тут можна орендувати альтанки різного розміру – як для невеликих компаній, так і для великих святкувань.

На території є мангали, а також можливість придбати дрова або орендувати шампури й решітки. Це зручно для тих, хто не хоче везти все обладнання із собою. Поруч є водойма та зелена зона, де можна прогулятися або просто відпочити на природі. Тому місце підходить не лише для шашликів, а й для сімейного відпочинку.

Завдяки близькому розташуванню до міста сюди легко доїхати як автомобілем, так і громадським транспортом.

Лісова зона відпочинку біля села Струмівка

Це одна з нових облаштованих локацій для відпочинку неподалік Луцька. Місце розташоване у лісовій зоні, тому ідеально підходить для тих, хто хоче втекти від міського шуму та провести день серед природи.

Тут облаштовані альтанки, мангали та спеціальні місця для розведення багаття. Також є парковка для автомобілів і дитячий майданчик, що робить локацію зручною для сімейного відпочинку.

Альтанки доступні безкоштовно – їх не потрібно бронювати заздалегідь. Відвідувачі можуть привезти із собою продукти та все необхідне для пікніка. Ще один плюс – поруч є населені пункти, де можна купити необхідні продукти або воду.

