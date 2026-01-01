Альтанки, мангал та ліс: куди поїхати на шашлики недалеко від Луцька





Журналісти сайту



Рекреаційний пункт «Пролісок» (Ківерці)



Це популярна зона відпочинку неподалік Луцька, розташована приблизно за 15-20 хвилин їзди від міста. Локація знаходиться у лісі біля траси Луцьк – Маневичі, тому сюди легко дістатися як автомобілем, так і маршруткою.



Тут облаштовані альтанки для компаній різного розміру, а також мангали для приготування шашликів. У вартість оренди альтанки зазвичай входить користування мангалом та дровами.



Місце добре підходить для великої компанії, адже поруч є багато простору для прогулянок, ігор та відпочинку на природі. Особливо гарно тут у теплу пору року, коли ліс створює прохолоду навіть у спеку.



Через близькість до Луцька ця локація часто заповнена у вихідні, тому краще приїжджати зранку.



База відпочинку у Богушівці



Село Богушівка розташоване зовсім недалеко від Луцька і давно стало популярним місцем для пікніків та шашликів. Тут можна орендувати альтанки різного розміру – як для невеликих компаній, так і для великих святкувань.



На території є мангали, а також можливість придбати дрова або орендувати шампури й решітки. Це зручно для тих, хто не хоче везти все обладнання із собою. Поруч є водойма та зелена зона, де можна прогулятися або просто відпочити на природі. Тому місце підходить не лише для шашликів, а й для сімейного відпочинку.



Завдяки близькому розташуванню до міста сюди легко доїхати як автомобілем, так і громадським транспортом.



Лісова зона відпочинку біля села Струмівка



Це одна з нових облаштованих локацій для відпочинку неподалік Луцька. Місце розташоване у лісовій зоні, тому ідеально підходить для тих, хто хоче втекти від міського шуму та провести день серед природи.



Тут облаштовані альтанки, мангали та спеціальні місця для розведення багаття. Також є парковка для автомобілів і дитячий майданчик, що робить локацію зручною для сімейного відпочинку.



Альтанки доступні безкоштовно – їх не потрібно бронювати заздалегідь. Відвідувачі можуть привезти із собою продукти та все необхідне для пікніка. Ще один плюс – поруч є населені пункти, де можна купити необхідні продукти або воду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

