У Канаді випустили срібну монету-писанку

Королівський канадський монетний двір випустив одинадцяту срібну монету-писанку з чистого срібла 99,99%. Цього разу монета містить квіткові мотиви та зображує профіль короля Чарльза ІІІ.

Королівський канадський монетний двір випустив кольорову срібну монету у формі української писанки, передає УНН.

Як зазначається, що вигравірувані символи та сучасні кольори відзначають оновлення весни на цій монеті-писанці з чистого срібла 99,99%, з особливим акцентом на ранніх бруньках і квітах, які підтримують запилювачів у ці ранні сонячні дні.

Захисні геометричні бордюри та стародавні мотиви символізують стихії, землю та сонце, вшановуючи силу та родючість природи.

"Як щира данина циклам життя, ця писанка з квітковим мотивом уособлює красу та гармонію природи, є проявом надії, витривалості та взаємопов'язаних ритмів землі", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що монета стала вже одинадцятою срібною "писанкою" у колекції канадського монетного двору й цього разу містить квіткові мотиви.

На реверсі монети нанесені кольорові візерунки, а на аверсі - профіль короля Чарльза ІІІ.

