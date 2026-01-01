Учні з Волині вирощують мікрозелень у шкільному укритті. ФОТО

Учні з Волині вирощують мікрозелень у шкільному укритті. ФОТО
Учні Нововолинського ліцею № 2 презентували перші результати роботи "зеленої ферми" школи. На початку 2026 року в укритті навчального закладу облаштували екологічний простір, де школярі вирощують мікрозелень.

Проєкт впроваджували у співпраці з програмою U-LEAD, яка фінансується ЄС та його державами-членами. Про це в коментарі Суспільному розповіла вчителька хімії ліцею №2 Ніна Лях.

З її слів, ідея полягала не лише у тому, щоб навчити учнів купувати насіння та вирощувати рослини, а й у тому, щоб навчити їх згодом продавати свій продукт й набути навичок ведення соціального підприємництва.

"Ми вчилися складати бізнес-плани, вивчали здорове харчування. У грудні для них провели майстер-клас з посадки. Висаджувати зелень почали в січні", — розповіла Ніна Лях.

У проєкті беруть участь школярі віком від 13 років. Вони вирощують сонях, амарант, горох, редис, люпин, кінзу. Учні працюють в екопросторі у вільний від навчання час.

"Ми плануємо, що тут проходитимуть уроки біології, зокрема і для молодших школярів. А ще хімії, бо тут розводяться розчини, для підживлення рослин, бо вони ростуть на гідропоніці. І фінансової грамотності теж, щоб діти рахували вартість матеріалів та скільки вони мають заробити за місяць", — додала вчителька хімії.

Школярі на навчанні в Пустомитівському ліцеї. Ніна Лях
Наразі постійними "фермерами" у Нововолинському ліцеї є 15 учнів.

Довідково: Міжнародний проєкт "Green Roots" реалізується завдяки програмі U-LEAD з Європою за підтримки ЄС та його держав-членів — Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією.

Проєкт реалізується завдяки Програмі для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "U-LEAD з Європою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, мікрозелень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Справжня весна: якою буде погода на Волині на вихідні
Сьогодні, 09:15
Учні з Волині вирощують мікрозелень у шкільному укритті. ФОТО
Сьогодні, 08:25
У Канаді випустили срібну монету-писанку
Сьогодні, 07:32
Діти у палаючій хаті та пологи в сніговій пастці: диспетчерка волинських рятувальників розповіла про найважчі виклики
Сьогодні, 05:28
Не тільки «Адмірал Ессен»: у Генштабі підтвердили ураження двох російських кораблів
Сьогодні, 03:41
Медіа
відео
1/8