Учні з Волині вирощують мікрозелень у шкільному укритті. ФОТО





Проєкт впроваджували у співпраці з програмою U-LEAD, яка фінансується ЄС та його державами-членами. Про це в коментарі Ніна Лях.



З її слів, ідея полягала не лише у тому, щоб навчити учнів купувати насіння та вирощувати рослини, а й у тому, щоб навчити їх згодом продавати свій продукт й набути навичок ведення соціального підприємництва.



"Ми вчилися складати бізнес-плани, вивчали здорове харчування. У грудні для них провели майстер-клас з посадки. Висаджувати зелень почали в січні", — розповіла Ніна Лях.



У проєкті беруть участь школярі віком від 13 років. Вони вирощують сонях, амарант, горох, редис, люпин, кінзу. Учні працюють в екопросторі у вільний від навчання час.



"Ми плануємо, що тут проходитимуть уроки біології, зокрема і для молодших школярів. А ще хімії, бо тут розводяться розчини, для підживлення рослин, бо вони ростуть на гідропоніці. І фінансової грамотності теж, щоб діти рахували вартість матеріалів та скільки вони мають заробити за місяць", — додала вчителька хімії.



Школярі на навчанні в Пустомитівському ліцеї. Ніна Лях

Наразі постійними "фермерами" у Нововолинському ліцеї є 15 учнів.



Довідково: Міжнародний проєкт "Green Roots" реалізується завдяки програмі U-LEAD з Європою за підтримки ЄС та його держав-членів — Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією.



Проєкт реалізується завдяки Програмі для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "U-LEAD з Європою".

