Масово дорожчає пальне: що буде з цінами на проїзд у маршрутках Луцька





Про це у коментарі журналістам сайту Борис Смаль.



«Через пальне питання поки не розглядаємо. Про автомобільний транспорт поки ні, адже минуло лише кілька днів і невідомо, що буде через тиждень — можливо, ціна назад впаде. Крім того, не було звернень від перевізників, а тариф корегується зазвичай через їхні прохання. Це не ініціатива міської ради», – каже Смаль.



Натомість у стінах міської ради вже ведуть розмови щодо збільшення вартості проїзду у тролейбусах. Зараз проїзд в міському електротранспорті коштує 8 грн, а востаннє його піднімали у липні 2023 року. Перед цим містяни та гості обласного центру платили 6 грн.

