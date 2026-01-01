Масово дорожчає пальне: що буде з цінами на проїзд у маршрутках Луцька

Масово дорожчає пальне: що буде з цінами на проїзд у маршрутках Луцька
Попри різкий ріст цін на пальне, луцькі перевізники, які обслуговують автобусні маршрути у місті, поки не звертались у мерію з проханням переглянути тариф на проїзд.

Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповів очільник департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.

«Через пальне питання поки не розглядаємо. Про автомобільний транспорт поки ні, адже минуло лише кілька днів і невідомо, що буде через тиждень — можливо, ціна назад впаде. Крім того, не було звернень від перевізників, а тариф корегується зазвичай через їхні прохання. Це не ініціатива міської ради», – каже Смаль.

Натомість у стінах міської ради вже ведуть розмови щодо збільшення вартості проїзду у тролейбусах. Зараз проїзд в міському електротранспорті коштує 8 грн, а востаннє його піднімали у липні 2023 року. Перед цим містяни та гості обласного центру платили 6 грн.

