Аварійний поріг у центрі Луцька: відвідувачі популярного магазину ризикують травмуватися





Магазин знаходиться у самому центрі міста та користується популярністю серед лучан. Однак останнім часом, за словами містян, стан входу до приміщення залишає бажати кращого. Частина плитки на сходах відвалилася, поріг має ознаки руйнування, що створює реальну небезпеку для відвідувачів.



Мешканці зауважують, що проблему не вирішують уже тривалий час. Йдеться не про кілька днів чи тижнів — ситуація, за їх словами, тягнеться місяцями. При цьому жодних попереджувальних оголошень про аварійний стан сходів адміністрація магазину не розмістила.



Лучани наголошують: питання не лише в естетиці, а передусім у безпеці покупців. Особливо ризикують літні люди, діти та особи з обмеженою мобільністю.



Містяни сподіваються, що мережа «Сім23» найближчим часом відреагує на ситуацію, усуне небезпеку та надасть публічний коментар щодо стану входу до магазину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

