Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 12-14° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 3°морозу до 2° тепла, вдень 10-15° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 12-14° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 3°морозу до 2° тепла, вдень 10-15° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 березня
Сьогодні, 20:00
Аварійний поріг у центрі Луцька: відвідувачі популярного магазину ризикують травмуватися
Сьогодні, 19:08