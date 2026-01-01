Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 8 березня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 0-2° морозу, вдень 12-14° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.



Температура вночі від 3°морозу до 2° тепла, вдень 10-15° тепла.





