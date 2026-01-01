Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 березня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 8 березня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень 12-14° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3°морозу до 2° тепла, вдень 10-15° тепла.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 березня
Сьогодні, 20:00
Аварійний поріг у центрі Луцька: відвідувачі популярного магазину ризикують травмуватися
Сьогодні, 19:08
США можуть зняти санкції з російської нафти через дефіцит на ринку, - Бессент
Сьогодні, 18:13
Стіни – у грибку та прогнила підлога: що коїться у луцькій амбулаторії
Сьогодні, 17:15
Для пошкоджених будинків на Стрілецькій розробили проєктну документацію
Сьогодні, 16:07
Медіа
відео
1/8