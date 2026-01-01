Випустив 24 ухилянта за кордон: як покарали волинського прикордонника

Випустив 24 ухилянта за кордон: як покарали волинського прикордонника
Прикордонник з Волині, який випустив із країни 24 чоловіків, тепер віддаватиме частину зарплати на користь держави.

Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть Волинські новини.

У період жовтня-грудня 2023 року Микола Н. служив на посаді інспектора прикордонної служби на автомобільному пункті пропуску «Устилуг». Нехтуючи перевіркою, прикордонник дозволив безперешкодний виїзд громадянам, які не мали права на перетин кордону під час воєнного стану. У результаті Україну покинули 24 особи призовного віку.

«Вказані системні дії військовослужбовця ДПСУ спричинили тяжкі наслідки, що виразилися в підриві обороноздатності держави, послабленні мобілізаційного ресурсу та перешкоджанні забезпеченню чисельності Збройних сил», – зазначено у справі.

Злочин кваліфіковано як сприяння незаконному переправленню осіб через держкордон і порушення правил несення прикордонної служби. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Його вперше притягували до криміналу, він є учасником бойових дій, нагороджений відзнаками, вніс 150 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Суд призначив Миколі Н. два роки позбавлення волі, які змінив на дворічне службове обмеження для військовослужбовців із відрахуванням державі 10% грошового забезпечення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: про які обсяги йдеться
07 березня, 23:19
Скільки коштують квіти на 8 березня у Луцьку: огляд цін
07 березня, 22:12
Випустив 24 ухилянта за кордон: як покарали волинського прикордонника
07 березня, 21:15
Ціни на бензин і дизель в Україні б’ють рекорди: чи буде паливо по 100 грн
07 березня, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 березня
07 березня, 20:00
Медіа
відео
1/8