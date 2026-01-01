Випустив 24 ухилянта за кордон: як покарали волинського прикордонника





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть



У період жовтня-грудня 2023 року Микола Н. служив на посаді інспектора прикордонної служби на автомобільному пункті пропуску «Устилуг». Нехтуючи перевіркою, прикордонник дозволив безперешкодний виїзд громадянам, які не мали права на перетин кордону під час воєнного стану. У результаті Україну покинули 24 особи призовного віку.



«Вказані системні дії військовослужбовця ДПСУ спричинили тяжкі наслідки, що виразилися в підриві обороноздатності держави, послабленні мобілізаційного ресурсу та перешкоджанні забезпеченню чисельності Збройних сил», – зазначено у справі.



Злочин кваліфіковано як сприяння незаконному переправленню осіб через держкордон і порушення правил несення прикордонної служби. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Його вперше притягували до криміналу, він є учасником бойових дій, нагороджений відзнаками, вніс 150 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.



Суд призначив Миколі Н. два роки позбавлення волі, які змінив на дворічне службове обмеження для військовослужбовців із відрахуванням державі 10% грошового забезпечення.

