Україна відновила експорт електроенергії до Європи: про які обсяги йдеться

Відновлення експорту електроенергії з України до Європи не означає масштабного вивезення електроенергії з країни. Йдеться лише про невеликі обсяги, які з’являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine)За його словами, перші поставки становили буквально десятки мегаватів - близько 12 МВт у певні години, коли в енергосистемі виникає надлишок виробництва."Це не "вивезення електроенергії з країни", як це часто подають. Це інструмент балансування системи", - пояснив Трохимець.Він зазначив, що рішення про експорт ухвалює диспетчер НЕК "Укренерго" і лише тоді, коли система має запас потужності. Якщо баланс погіршується, експорт одразу припиняється.Причини появи профіцитуПричинами появи профіциту є сезонне зростання виробітку гідроелектростанцій через весняні паводки, а також збільшення генерації сонячних електростанцій. У денні години енергосистема іноді виробляє більше електроенергії, ніж може спожити.У такій ситуації, пояснює експерт, є два варіанти: обмежувати роботу електростанцій або продавати надлишок на зовнішній ринок. Другий варіант дозволяє енергокомпаніям уникнути втрат виробітку та отримати додаткові кошти, які потрібні галузі для ремонтів і відновлення після атак.Водночас для синхронізованої з Європою енергосистеми нормальним є як експорт, так і імпорт електроенергії у різні години доби - залежно від балансу виробництва і споживання.Нагадаємо, Україна відновила обмежений експорт після паузи через російські атаки, що тривала з листопада 2025 року.Додамо, що у лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії - 1,26 млн МВт-год. Найбільшими постачальниками стали дві країни Європи.