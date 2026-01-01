8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження волонтера Дмитра Сандалова (на фото).
Також цього дня народилися ексдепутат Луцької райради Юрій Цейко, юрист Дмитро Курляндський, журналіст Василь Алєксєєв та поетеса Оксана Гундер, артист драми обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександр Веремко.
Іменини 8 березня святкує Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.
Вітаємо усіх з їхнім святом, зичимо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та достатку.
А усіх жінок вітаємо зі святом весни. Зичимо їм любові від близьких людей, спокою і затишку у домі та вічної краси.
Цього дня 1995 року – помер український письменник, громадський діяч, уродженець Любомля Ростислав Братунь. Він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.
8 березня 1997 вважається днем народження торта «Жіночі примхи». Його рецепт до жіночого свята розробили на «Луцьккондитері». Автор – майстер Марія Фень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також цього дня народилися ексдепутат Луцької райради Юрій Цейко, юрист Дмитро Курляндський, журналіст Василь Алєксєєв та поетеса Оксана Гундер, артист драми обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександр Веремко.
Іменини 8 березня святкує Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.
Вітаємо усіх з їхнім святом, зичимо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та достатку.
А усіх жінок вітаємо зі святом весни. Зичимо їм любові від близьких людей, спокою і затишку у домі та вічної краси.
Цього дня 1995 року – помер український письменник, громадський діяч, уродженець Любомля Ростислав Братунь. Він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.
8 березня 1997 вважається днем народження торта «Жіночі примхи». Його рецепт до жіночого свята розробили на «Луцьккондитері». Автор – майстер Марія Фень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують квіти на 8 березня у Луцьку: огляд цін
07 березня, 22:12
Випустив 24 ухилянта за кордон: як покарали волинського прикордонника
07 березня, 21:15