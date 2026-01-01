Скільки коштують квіти на 8 березня у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Флористи пояснюють: вартість залежить від сорту, розміру бутона, довжини стебла та країни постачання. Також на кінцеву суму впливає оформлення та робота майстра.



«Ціна за букет залежить від поставки, але ми намагаємося тримати максимально “ходову” вартість. Також усе залежить від складності роботи — зокрема, коли йдеться про композиції», — пояснила журналістам ВСН флористка Іванка.



За її словами, монобукети значно простіші у виконанні, ніж корзини чи складні авторські композиції. Особливо це відчутно, якщо замовлення велике — від 100 гілочок в букеті.



У середньому ціновий сегмент на квіти коливається від 50 гривень до 400 за гілку.



Троянди — 53–79 грн.

Кущові троянди — 150 грн.

Хризантеми — 120 грн.

Лілії — 400 грн.

Тюльпани — 38 гривень за квітку з меншим бутоном, 50–60 гривень — більший бутон. У вуличних продавців вартість може сягати 70 гривень за штуку.



У квіткових магазинах міста невеликі композиції стартують приблизно від 500–700 гривень — це компактні букети з мінімальним оформленням. Букети середнього розміру коштують у межах 900–1 600 гривень залежно від кількості квітів та складності оформлення.



Великі авторські композиції можуть обійтися від 1 800 гривень і вище. Якщо йдеться про великі мікси з ліліями чи кущовими трояндами, сума може перевищувати 2 500 гривень.



Скільки закласти у бюджет



Невеликий букет — 700–1 000 гривень.

Середня композиція — 1 200–1 800 гривень.

Великі та авторські варіанти — від 2 000 гривень і вище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні 8 березня у Луцьку традиційно зростає попит на квіти. Вітрини магазинів рясніють трояндами, тюльпанами та авторськими композиціями, а ціни поступово зростають разом із попитом. Кожен бажає потішити маму, бабуся чи кохану жінку букетом квітів.Журналісти ВСН проаналізували, скільки коштують квіти у луцьких крамницях.Флористи пояснюють: вартість залежить від сорту, розміру бутона, довжини стебла та країни постачання. Також на кінцеву суму впливає оформлення та робота майстра.«Ціна за букет залежить від поставки, але ми намагаємося тримати максимально “ходову” вартість. Також усе залежить від складності роботи — зокрема, коли йдеться про композиції», — пояснила журналістам ВСН флористка Іванка.За її словами, монобукети значно простіші у виконанні, ніж корзини чи складні авторські композиції. Особливо це відчутно, якщо замовлення велике — від 100 гілочок в букеті.У середньому ціновий сегмент на квіти коливається від 50 гривень до 400 за гілку.Троянди — 53–79 грн.Кущові троянди — 150 грн.Хризантеми — 120 грн.Лілії — 400 грн.Тюльпани — 38 гривень за квітку з меншим бутоном, 50–60 гривень — більший бутон. У вуличних продавців вартість може сягати 70 гривень за штуку.У квіткових магазинах міста невеликі композиції стартують приблизно від 500–700 гривень — це компактні букети з мінімальним оформленням. Букети середнього розміру коштують у межах 900–1 600 гривень залежно від кількості квітів та складності оформлення.Великі авторські композиції можуть обійтися від 1 800 гривень і вище. Якщо йдеться про великі мікси з ліліями чи кущовими трояндами, сума може перевищувати 2 500 гривень.Скільки закласти у бюджетНевеликий букет — 700–1 000 гривень.Середня композиція — 1 200–1 800 гривень.Великі та авторські варіанти — від 2 000 гривень і вище.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію