Ціни на бензин і дизель в Україні б'ють рекорди: чи буде паливо по 100 грн





Експерти кажуть, що бензинову лихоманку спричинила війна на Близькому Сході. І поки ситуація там не стихне — нас і надалі «штормитиме».



«На жаль, немає гарних новин. Щоб щось змінювалося на краще, мають бути гарні новини, а з Близького Сходу вони не надходять — військовий конфлікт триває, а з ним і збільшуються проблеми. Ціна на нафту залишається високою. Так, вона не надто швидко росте, але росте», — розповідає Сергій Куюн, експерт ринку палива.



Чому дизель став дефіцитним товаром



За його словами, вже п’ятий день поспіль зростає ціна на дизельне пальне на біржі в Лондоні, і це зараз найболючіша тема. У Європі спостерігається дефіцит саме дизелю: європейські держави багато його імпортують, адже, на відміну від бензину, не можуть забезпечити власні потреби самостійно.



Проблеми з дизпальним передусім пов’язані зі зростанням цін, а також із тим, що багато країн-виробників почали закривати свої ринки після подій на Близькому Сході.



«Сусідні країни бережуть дизпаливо для власних потреб. Польща повідомила нашим контрагентам про скорочення постачань дизельного палива удвічі. Румунія вводить повну заборону на експорт дизельного палива, але лишає можливість для реекспорту через свої порти. Це джерело постачання залишається. Навіть Молдова закрила свій експорт дизельного пального — він невеличкий, але це теж показово. А Угорщина та Словаччина свій експорт для нас уже давно закрили», — пояснює Сергій Куюн.



Прогнози на квітень: ціна та наявність бензину і дизелю



Усе це свідчить про те, що попереду в Україні може виникнути проблема не лише з цінами, а й з наявністю дизпалива.



«У таких умовах про зниження вартості на дизельне пальне говорити не доводиться — передумов для цього поки, на жаль, немає. Ціна росте, а пального стає менше. Звісно — це не кінець світу. Ситуація більш-менш зрозуміла, тому постачання дизельного пального буде налагоджене з більш віддалених від України ринків. Так, його вартість через це буде дорожчою, передусім за рахунок транспортування, а ще за рахунок спекулятивних націнок, які нам виставляють міжнародні трейдери. На жаль, у них зараз зручний час для таких заробітків», — пояснює Сергій Куюн.



Експерт додає, що пошуки нових ринків та постачання пального будуть розтягнуті в часі, тому ціни на АЗС залишатимуться на поточному рівні за рахунок наявних запасів. Але вже у квітні вартість дизельного палива може знову зрости.



«До кінця місяця дизельним пальним Україна забезпечена, а за тиждень буде відомо, що у нас з новим постачанням. Гадаю, що у цей час (кінець березня) можливе зростання вартості дизпалива ще у межах 5 гривень за літр. На жаль, вартість цього пального зростає шаленими темпами», — додає фахівець.



Стабільність бензину у період великої нестабільності

З хороших новин, за словами експерта, це те, що вартість бензину, ймовірно, вже стабілізувалася.



«Вартість літру бензину — 70 гривень. Тобто він вже зростати у ціні не буде. Загалом ціни на паливо зросли за останні дні на 6 гривень, а наприклад у Німеччині та Нідерландах на 16 гривень, тобто на 31 євроцент за неповний тиждень. Бензинова криза не лише в Україні і ми у даному випадку не є якимись унікальними чи екстраординарними. У тій же Польщі відбулося зростання вартості пального на 10%, а на деяких місцевих АЗС відсутнє пальне, зокрема дизельне. У Франції спостерігається дефіцит пального. Тобто штормить увесь континент і ми тут поки не у найгіршому становищі порівняно з іншими країнами», — зауважує Сергій Куюн.



Тризначні цифри на стелах: фейк про бензин по 100 гривень



Останніми днями до АЗС по всій країні прикута увага споживачів. Мережею шириться відео, де робітники ремонтують стелу АЗС з цінами. Багатьох автовласників це підштовхнуло до думки, що на заправках уже замінюють табло, аби була змога писати вартість пального не у десятках, а сотнях гривень.



«Це відверті фейки, народна творчість. З одного боку добре, що люди у нас сприймають цю ситуацію через гумор, але точно вартість пального не буде у сотнях гривень. Не переживайте», — запевняє Сергій Куюн.



Уряд посилює контроль за цінами на пальне



На ситуацію з цінами на пальне відреагували і в уряді. Там обіцяють посилити контроль за цінами.



За словами Юлії Свириденко, прем’єр-міністра України, ціни на пальне знизяться, уряд починає стабілізацію, а саме Антимонопольний комітет і «Держпродспоживслужба» посилять контроль за цінами операторів.



Ми поцікавилися у експерта, чи вдасться уряду знизити ціни на пальне.



«Юлія Свириденко очолювала роботу по нормалізації ринку пального навесні 2022 року і прекрасно знає особливості цієї галузі. Тоді рішення влади скасувати державне регулювання цін на пальне дозволило швидко виправити ситуацію і наповнити ринок. Гадаю, всі зробили висновки з тієї ситуації», — зауважує Сергій Куюн



Вплив здорожчання бензину на економіку: що подорожчає першим

Експерти зауважують, що здорожчання пального може потягнути за собою зростання цін на низку товарів та послуг в Україні, а також прискорити інфляцію.



«Через здорожчання палива інфляція у цьому році буде більшою, ніж у минулому. Після зростання цін на пальне — все подорожчає. У першу чергу зростуть ціни на продукти харчування. Передусім — м’ясо та молоко через ріст вартості кормів. Єдине, що може не суттєво подорожчати — це сезонні фрукти та овочі», — розповідає ТСН.ua економічний експерт Олександр Охріменко.



Також подорожчають інші товари та послуги, які пов’язані з доставкою автотранспортом та перевезенням пасажирів.



«Все залежить від того, що буде відбуватися з війною на Близькому Сході. Якщо вдасться швидко стабілізувати ситуацію, то ціна на паливо знизиться однозначно. Так, вони вже не повернуться до старого рівня, але стануть меншими. Відповідно, і ціни на все інше залишаться стабільними. А якщо військовий конфлікт затягнеться і ціни на пальне постійно зростатимуть, тоді інфляційні процеси загострюватимуться і це може стати дійсно дуже критичним для економіки», — зазначає Олександр Охріменко.





