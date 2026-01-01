Десятки тисяч доларів готівки та нові автівки: що у декларації волинського нардепа В’ячеслава Рубльова

Вʼячеслав Рубльов подав декларацію про доходи та майновий стан. У Верховній Раді він з 2019 року, куди був обраний від партії «Слуга Народу».



Раніше В’ячеслав Рубльов тривалий час працював у державних структурах і місцевому самоврядуванні: був депутатом Волинської обласної ради, очолював фракцію «УКРОП», працював у центрі зайнятості та Пенсійному фонді.



Нагадаємо, на початку березня 2026 року



Замість багаторічного очільника партійного осередку, чинного народного депутата України Валерія Стернійчука, партійну організацію очолила посадовиця з екологічної сфери Віра Баландіна.



Журналісти інтернет-видання



Нерухомість

У власності Рубльова перебуває квартира у Луцьку площею 145,2 квадратного метра, яку він набув у 2017 році. Вартість житла на момент придбання становила всього на всього 400 тисяч гривень.



Окрім цього, депутат задекларував земельну ділянку в Струмівці площею 1,8 гектара, яку придбав у 2021 році. Її вартість на той момент була якихось 39 тисяч гривень.



Транспорт

У користуванні сім’ї є два відносно нових автомобілі, обидва оформлені на дружину народного депутата.



Зокрема, вона є власницею автомобіля Skoda Kodiaq 2022 року випуску, право власності на який набуто у травні 2024 року. Вартість авто на момент купівлі становила 970 тисяч гривень.



Крім того, у грудні 2025 року дружина депутата придбала ще один автомобіль — Audi e-tron Sportback 2022 року випуску. Його задекларована вартість — 894 тисячі гривень. Цікаво, що вказана вартість автівок є значно нижчою за ринкову.



Доходи

Нардеп отримував зарплату у Апараті Верховної Ради України. За рік йому нарахували дві виплати — 798 456 гривень зарплати та 726 720 гривень відшкодування виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. У середньому це приблизно 127 тисяч гривень в місяць.



Також він отримав 32 тисячі гривень заробітної плати від Академії рекреаційних технологій і права, де працював за сумісництвом.



Окремо у декларації вказано дохід у понад 2 мільйони гривень від продажу майна.



Дружина нардепа Оксана Рубльова отримала дохід від підприємницької діяльності — 110 тисяч гривень, 727 тисяч зарплати у КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», а також майже півтора мільйони гривень від продажу майна.



Заощадження

В готівці депутат зберігає 80 тисяч доларів США, на банківських рахунках коштів немає.



Тим часом дружина Вʼячеслава Рубльова має 25 тисяч євро готівкою та 47 тисяч гривень на банківській картці.



