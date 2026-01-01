Як обрати агродрон у 2026: вантаж, площа покриття та ключові ТТХ





Розберемо за порядком, на що дивитись перед покупкою — щоб не платити двічі.



З чого починається вибір агродрона

Покупка дрона — це не вибір трактора. Тут менше «потужніший = краще» і більше «співмірний задачам = окупається». Ключових параметрів для оцінки моделі — п'ять:



Вантажопідйомність бака (л) — скільки робочого розчину тримає за один виліт.

Ширина обробки (м) — від 6 до 12 метрів у сучасних моделях.

Швидкість польоту (м/с) та продуктивність на годину (га/год).

Тип форсунок — звичайні, відцентрові, з електронним керуванням потоку.

Автономність батареї та комплект (1 vs 2 vs 4 акумулятори).

Класи агродронів за вантажем

Сучасний ринок умовно ділять на три категорії — і саме від вашого розміру господарства залежить, у який клас цілитись:



Помилка №1 серед новачків — купити «важку» модель, бо «вона ж потужніша». Насправді ж важкий дрон марно витрачає ресурс на польоти між полями і не окупається на дрібному клапті. Для більшості українських фермерів середнього розміру оптимальний саме середній клас з баком 40–50 л.



Клас Бак Площа за зміну Для кого Легкий 10–20 л 40–60 га Сади, виноградники, фермери до 500 га Середній 30–50 л 80–120 га Господарства 500–3000 га, кооперативи Важкий 50–75 л 120–200 га Великі агрохолдинги, профільні підрядники

Реальна площа за добу: міф vs практика

У паспорті виробника ви побачите цифру на кшталт «до 22 га/год». На практиці така цифра можлива тільки в ідеальних умовах: одне поле без перешкод, мінімальний вітер, повний комплект з 4 батарей і генератор для зарядки. У типовому польовому циклі реалістичний показник — у 1.5–2 рази менший. Тобто паспортні 22 га/год перетворюються на 12–14 га/год у роботі.



Що з'їдає продуктивність:



Час на розгортання поля (картування, налаштування RTK).

Перельоти між полями.

Заміна батарей і доливка робочого розчину.

Метеопаузи (вітер > 6 м/с).

Технічні зупинки на промивку форсунок.

ТТХ, які реально впливають на врожай

Окрім очевидних параметрів, є приховані характеристики, через які два схожих за паспортом дрони працюють по-різному. Перевіряйте обов'язково:



Точність радара та системи уникнення перешкод

Сучасні моделі з фронтальним і нижнім радаром (наприклад, серії DJI Agras T50/T100) тримають висоту з точністю до 5 см над рельєфом. У старих моделях без сферичного радара дрон може «загубити» дерево або стовп — і це втрата техніки на десятки тисяч доларів.



Електронний контроль потоку

Системи типу Smart PWM регулюють витрату робочого розчину залежно від швидкості польоту. Без цього на розворотах ви отримуєте 20–30 % переливу і пропуски в центрі поля.



RTK-точність

RTK-модуль дає точність позиціонування 2 см проти 1.5 м у звичайного GPS. Без RTK неможливі ні смугове внесення, ні точне внесення трихограми по сітці.



Чек-лист перед покупкою

Перш ніж підписувати договір, поставте дилеру 7 питань:



1. Скільки коштує повний комплект з 2 додатковими батареями та генератором?



2. Який термін гарантії та де здійснюється сервіс?



3. Чи є запас запчастин на складі в Україні?



4. Скільки коштує середній ремонт після падіння?



5. Які реальні цикли заряду батареї та її ресурс?



6. Які витратні матеріали (форсунки, лопаті) і їх ціна?



7. Чи входить навчання пілота у вартість?



Окрема історія — навчання. Літати на агродроні — це не пілотувати Mavic. Без 40 годин підготовки оператора найкращий дрон перетворюється на дорогий металобрухт уже на другий тиждень роботи.



Інтеграція з цифровою інфраструктурою господарства

У 2026 році дрон — це не «літаючий пульверизатор», а вузол у цифровій карті поля. Перевірте підтримку моделлю таких інструментів:



Завантаження карт NDVI з супутника або власного скаута для точкових обробок.

Інтеграція з агроменеджмент-платформами — Cropwise, OneSoil, Field Manager.

Експорт логів польоту у CSV/JSON для подальшого аудиту обробок.

Прийом 4G/LTE для оновлень прошивки в полі без поїздок до бази.

Сумісність з RTK-сервісом регіонального оператора (а не лише з власною базою).

На моделях без цифрової інтеграції ви платите за «залізо», але втрачаєте ефект від точного землеробства. Різниця між «літаюче відро» і «дрон-вузол» в окупності виходить 25–35 % на сезон.



Приклад розрахунку для типового господарства

Реальна задача: господарство 1 500 га, 3 обробки на сезон, основні культури — пшениця і соняшник. Що обираємо?



Сезонна нагрузка: 4 500 га-обробок.

Робоче «вікно»: ~110 днів.

Цільова продуктивність: 40–50 га/день.

Висновок: дрон середнього класу (бак 40 л) + 4 батареї + генератор 5 кВт.

Оціночна вартість комплексу: $25 000 – $30 000.

Очікувана окупність: 2 сезони з власним пілотом.

Що по сезонам

Купувати дрон краще не навесні. У березні–квітні ціни на ринку зростають на 10–15 %, а доступність моделей падає. Оптимальне вікно — листопад–січень: тоді є знижки, повна комплектація на складі і час на навчання пілотів до старту польових робіт.



Підсумок: перед покупкою порахуйте обсяг своїх польових робіт у га на сезон, помножте на реальну (не паспортну) продуктивність моделі — і отримаєте чесну відповідь, чи окупиться ваш агродрон за 1, 2 чи 3 сезони. Усе, що окупається довше 3 років, — поганий вибір моделі або неправильно підрахований обсяг робіт.

За даними Української асоціації виробників безпілотників, у 2025 році в Україні працювало понад 4 тисячі агродронів — і це утричі більше, ніж у 2022. Якщо ви плануєте купити агродрон у нинішньому сезоні, вибір моделі за принципом «найбільший і найдорожчий» точно не спрацює: на ринку є машини від 16 кг до 100 кг злітної маси, і одна модель може бути ідеальною для саду, а інша — катастрофічно неефективною на тих самих 5 га.

