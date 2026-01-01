Як обрати агродрон у 2026: вантаж, площа покриття та ключові ТТХ

Як обрати агродрон у 2026: вантаж, площа покриття та ключові ТТХ
За даними Української асоціації виробників безпілотників, у 2025 році в Україні працювало понад 4 тисячі агродронів — і це утричі більше, ніж у 2022. Якщо ви плануєте купити агродрон у нинішньому сезоні, вибір моделі за принципом «найбільший і найдорожчий» точно не спрацює: на ринку є машини від 16 кг до 100 кг злітної маси, і одна модель може бути ідеальною для саду, а інша — катастрофічно неефективною на тих самих 5 га.

Розберемо за порядком, на що дивитись перед покупкою — щоб не платити двічі.

З чого починається вибір агродрона


Покупка дрона — це не вибір трактора. Тут менше «потужніший = краще» і більше «співмірний задачам = окупається». Ключових параметрів для оцінки моделі — п'ять:

  • Вантажопідйомність бака (л) — скільки робочого розчину тримає за один виліт.

  • Ширина обробки (м) — від 6 до 12 метрів у сучасних моделях.

  • Швидкість польоту (м/с) та продуктивність на годину (га/год).

  • Тип форсунок — звичайні, відцентрові, з електронним керуванням потоку.

  • Автономність батареї та комплект (1 vs 2 vs 4 акумулятори).

    • Класи агродронів за вантажем


    Сучасний ринок умовно ділять на три категорії — і саме від вашого розміру господарства залежить, у який клас цілитись:

    Помилка №1 серед новачків — купити «важку» модель, бо «вона ж потужніша». Насправді ж важкий дрон марно витрачає ресурс на польоти між полями і не окупається на дрібному клапті. Для більшості українських фермерів середнього розміру оптимальний саме середній клас з баком 40–50 л.

    Клас
    Бак
    Площа за зміну
    Для кого
    Легкий
    10–20 л
    40–60 га
    Сади, виноградники, фермери до 500 га
    Середній
    30–50 л
    80–120 га
    Господарства 500–3000 га, кооперативи
    Важкий
    50–75 л
    120–200 га
    Великі агрохолдинги, профільні підрядники

    Реальна площа за добу: міф vs практика


    У паспорті виробника ви побачите цифру на кшталт «до 22 га/год». На практиці така цифра можлива тільки в ідеальних умовах: одне поле без перешкод, мінімальний вітер, повний комплект з 4 батарей і генератор для зарядки. У типовому польовому циклі реалістичний показник — у 1.5–2 рази менший. Тобто паспортні 22 га/год перетворюються на 12–14 га/год у роботі.

    Що з'їдає продуктивність:

  • Час на розгортання поля (картування, налаштування RTK).

  • Перельоти між полями.

  • Заміна батарей і доливка робочого розчину.

  • Метеопаузи (вітер > 6 м/с).

  • Технічні зупинки на промивку форсунок.

    • ТТХ, які реально впливають на врожай


    Окрім очевидних параметрів, є приховані характеристики, через які два схожих за паспортом дрони працюють по-різному. Перевіряйте обов'язково:

    Точність радара та системи уникнення перешкод


    Сучасні моделі з фронтальним і нижнім радаром (наприклад, серії DJI Agras T50/T100) тримають висоту з точністю до 5 см над рельєфом. У старих моделях без сферичного радара дрон може «загубити» дерево або стовп — і це втрата техніки на десятки тисяч доларів.

    Електронний контроль потоку


    Системи типу Smart PWM регулюють витрату робочого розчину залежно від швидкості польоту. Без цього на розворотах ви отримуєте 20–30 % переливу і пропуски в центрі поля.

    RTK-точність


    RTK-модуль дає точність позиціонування 2 см проти 1.5 м у звичайного GPS. Без RTK неможливі ні смугове внесення, ні точне внесення трихограми по сітці.

    Чек-лист перед покупкою


    Перш ніж підписувати договір, поставте дилеру 7 питань:

    1. Скільки коштує повний комплект з 2 додатковими батареями та генератором?

    2. Який термін гарантії та де здійснюється сервіс?

    3. Чи є запас запчастин на складі в Україні?

    4. Скільки коштує середній ремонт після падіння?

    5. Які реальні цикли заряду батареї та її ресурс?

    6. Які витратні матеріали (форсунки, лопаті) і їх ціна?

    7. Чи входить навчання пілота у вартість?

    Окрема історія — навчання. Літати на агродроні — це не пілотувати Mavic. Без 40 годин підготовки оператора найкращий дрон перетворюється на дорогий металобрухт уже на другий тиждень роботи.

    Інтеграція з цифровою інфраструктурою господарства


    У 2026 році дрон — це не «літаючий пульверизатор», а вузол у цифровій карті поля. Перевірте підтримку моделлю таких інструментів:

  • Завантаження карт NDVI з супутника або власного скаута для точкових обробок.

  • Інтеграція з агроменеджмент-платформами — Cropwise, OneSoil, Field Manager.

  • Експорт логів польоту у CSV/JSON для подальшого аудиту обробок.

  • Прийом 4G/LTE для оновлень прошивки в полі без поїздок до бази.

  • Сумісність з RTK-сервісом регіонального оператора (а не лише з власною базою).

    • На моделях без цифрової інтеграції ви платите за «залізо», але втрачаєте ефект від точного землеробства. Різниця між «літаюче відро» і «дрон-вузол» в окупності виходить 25–35 % на сезон.

    Приклад розрахунку для типового господарства


    Реальна задача: господарство 1 500 га, 3 обробки на сезон, основні культури — пшениця і соняшник. Що обираємо?

  • Сезонна нагрузка: 4 500 га-обробок.

  • Робоче «вікно»: ~110 днів.

  • Цільова продуктивність: 40–50 га/день.

  • Висновок: дрон середнього класу (бак 40 л) + 4 батареї + генератор 5 кВт.

  • Оціночна вартість комплексу: $25 000 – $30 000.

  • Очікувана окупність: 2 сезони з власним пілотом.

    • Що по сезонам


    Купувати дрон краще не навесні. У березні–квітні ціни на ринку зростають на 10–15 %, а доступність моделей падає. Оптимальне вікно — листопад–січень: тоді є знижки, повна комплектація на складі і час на навчання пілотів до старту польових робіт.

    Підсумок: перед покупкою порахуйте обсяг своїх польових робіт у га на сезон, помножте на реальну (не паспортну) продуктивність моделі — і отримаєте чесну відповідь, чи окупиться ваш агродрон за 1, 2 чи 3 сезони. Усе, що окупається довше 3 років, — поганий вибір моделі або неправильно підрахований обсяг робіт.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: агродрон, агродрон dji, вибір агродрона
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
    Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
    Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Історія, яку мають почути якомога більше людей: у Володимирі показали виставу «У пошуках Афіни». Як це було
    Сьогодні, 14:59
    Померла заслужена артистка України, акторка серіалу «Спіймати Кайдаша» Любов Колесникова
    Сьогодні, 14:06
    Як обрати агродрон у 2026: вантаж, площа покриття та ключові ТТХ
    Сьогодні, 13:40
    Біля Луцька чоловіки побили металевою палицею автомобіль ТЦК
    Сьогодні, 13:30
    На Чернігівщині на кордоні з росією через обстріли палають 2400 га лісу
    Сьогодні, 13:09
    Медіа
    відео
    1/8