У місті на Волині через пусудомийку горіла квартира

У місті на Волині через пусудомийку горіла квартира
У місті Ковель сталася пожежа в одному із багатоповерхових будинків. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

6 червня вдень у Ковелі горіла квартира в девʼятиповерхівці на вулиці Володимирській - рятувальники евакуювали з будинку 20 мешканців (з них 3 дітей) та 1 собаку.

Ковельські вогнеборці оперативно ліквідували горіння,
через сильне задимлення працювали в захисних апаратах.

Причина виникнення пожежі коротке замикання електроприладу (посудомийної машини).

У місті на Волині через пусудомийку горіла квартира
У місті на Волині через пусудомийку горіла квартира
У місті на Волині через пусудомийку горіла квартира
У місті на Волині через пусудомийку горіла квартира

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Теги: Україна, Ковель, пожежа
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