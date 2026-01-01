В'їзд на Шацькі озера стане платним





Про це повідомляють у телеграм-каналі



Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста «Венське», що на дорозі між селом Положеве і Шацьком.



Тут стягуватимуть плату за відвідування території парку транспортними засобами.



Водночас дата запуску може змінитися через погодні умови або безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю.



Розмір плати становитиме:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вʼїзд на Шацькі озера з 12 червня стане платним.Про це повідомляють у телеграм-каналі «Вечірній Світязь» Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста «Венське», що на дорозі між селом Положеве і Шацьком.Тут стягуватимуть плату за відвідування території парку транспортними засобами.Водночас дата запуску може змінитися через погодні умови або безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю.Розмір плати становитиме:

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