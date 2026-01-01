В'їзд на Шацькі озера стане платним

В'їзд на Шацькі озера стане платним
Вʼїзд на Шацькі озера з 12 червня стане платним.

Про це повідомляють у телеграм-каналі «Вечірній Світязь».

Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста «Венське», що на дорозі між селом Положеве і Шацьком.

Тут стягуватимуть плату за відвідування території парку транспортними засобами.

Водночас дата запуску може змінитися через погодні умови або безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Розмір плати становитиме:

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Теги: Волинь, Луцьк, Шацькі озера, гроші, плата
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