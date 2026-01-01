В'їзд на Шацькі озера стане платним
Сьогодні, 22:38
Вʼїзд на Шацькі озера з 12 червня стане платним.
Про це повідомляють у телеграм-каналі «Вечірній Світязь».
Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста «Венське», що на дорозі між селом Положеве і Шацьком.
Тут стягуватимуть плату за відвідування території парку транспортними засобами.
Водночас дата запуску може змінитися через погодні умови або безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю.
Розмір плати становитиме:
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Про це повідомляють у телеграм-каналі «Вечірній Світязь».
Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста «Венське», що на дорозі між селом Положеве і Шацьком.
Тут стягуватимуть плату за відвідування території парку транспортними засобами.
Водночас дата запуску може змінитися через погодні умови або безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю.
Розмір плати становитиме:
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