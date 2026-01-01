На Сумщині загинув воїн з Луцька Олександр Горбач
Сьогодні, 21:17
Знову сумна звістка надійшла на Волинь та до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться наш захисник, лучанин Олександр Горбач.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
"Горбач Олександр Олександрович (18.03.1995 року народження) загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність", - йдеться у дописі на сторінці міськради.
Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
"Горбач Олександр Олександрович (18.03.1995 року народження) загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність", - йдеться у дописі на сторінці міськради.
Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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