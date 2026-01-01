На Сумщині загинув воїн з Луцька Олександр Горбач

На Сумщині загинув воїн з Луцька Олександр Горбач
Знову сумна звістка надійшла на Волинь та до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться наш захисник, лучанин Олександр Горбач.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

"Горбач Олександр Олександрович (18.03.1995 року народження) загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність", - йдеться у дописі на сторінці міськради.

Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Луцьк, загибель, Сумщина, Олександр Горбач, війна
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