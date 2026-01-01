На Волині скажена лисиця показала чоловіка на його подвір'ї





Про це 18 червня розповів завідувач Голобської дільничної лікарні ветмедицини Ковельської райодержлікарні ветмедицини Сергій Пасочник , - повідомляє



Випадок покусу зафіксували вдень 16 червня. Того ж дня ветлікарі відібрали патологічний матеріал загиблої тварини для дослідження. 17 червня обласна державна лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила вірусне захворювання у тварини.



"У вівторок біля 12 години лисиця прийшла в курник. Благо, курей не було — кури гуляли... В момент, коли господар Валерій намагався вигнати тварину, вона вкусила його за ліву ногу вище стопи. Лисиця була ним забита", — сказав завідувач дільничної лікарні.



У день, коли тварина вкусила волинянина, зазначив Сергій Пасочник, чоловік звернувся у травмпункт при Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні. Йому провели негайне щеплення, розпочавши курс антирабічної вакцинації.



Також завідувач дільничної лікарні додав, що 17 червня 2026 року при Ковельській РДА відбулася державна надзвичайна протиепізоотична комісія, на якій ухвалили рішення про запроваждження карантину в селі Бахів на 2 місяці. У населеному пункті ветлікарі розпочали проводити подвірну вакцинацію усіх домашніх тварин (собак, котів, коней і корів) для профілактики інфекційної хвороби.



Станом на 17 червня, розповів Суспільному заступник директора обласного управління Держпродспоживслужби Сергій Куртяк, на Волині зафіксували 28 випадків сказу у тварин.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.



У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Бахів Ковельського району запровадили карантин через сказ у лисиці. Дика тварина забігла на приватне подвір'я і вкусила господаря.Про це 18 червня розповів завідувач Голобської дільничної лікарні ветмедицини Ковельської райодержлікарні ветмедицини, - повідомляє Суспільне. Випадок покусу зафіксували вдень 16 червня. Того ж дня ветлікарі відібрали патологічний матеріал загиблої тварини для дослідження. 17 червня обласна державна лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила вірусне захворювання у тварини."У вівторок біля 12 години лисиця прийшла в курник. Благо, курей не було — кури гуляли... В момент, коли господар Валерій намагався вигнати тварину, вона вкусила його за ліву ногу вище стопи. Лисиця була ним забита", — сказав завідувач дільничної лікарні.У день, коли тварина вкусила волинянина, зазначив Сергій Пасочник, чоловік звернувся у травмпункт при Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні. Йому провели негайне щеплення, розпочавши курс антирабічної вакцинації.Також завідувач дільничної лікарні додав, що 17 червня 2026 року при Ковельській РДА відбулася державна надзвичайна протиепізоотична комісія, на якій ухвалили рішення про запроваждження карантину в селі Бахів на 2 місяці. У населеному пункті ветлікарі розпочали проводити подвірну вакцинацію усіх домашніх тварин (собак, котів, коней і корів) для профілактики інфекційної хвороби.Станом на 17 червня, розповів Суспільному заступник директора обласного управління Держпродспоживслужби, на Волині зафіксували 28 випадків сказу у тварин.Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

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