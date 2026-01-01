П'ятеро дітей без даху над головою: на Волині у багатодітно родини згоріли два будинки





Пожежа сталася 18 червня близько пʼятої години ранку у селі Невір Камінь-Каширського району, - пише



Як розповіла Волинським Новинам подруга постраждалої сімʼї Катерина Камельчук, сталася пожежа у двох будинках, де проживала сімʼя Ольги Кочук з пʼятьма дітьми.



«Пожежа трапилася 18 червня о 5-й ранку. На жаль, згоріло все: два будинки, речі, побутова техніка, усі документи, меблі, вікна, двері.



У будинку проживала сімʼя з пʼятьма дітками.



Наразі вони проживають у мене, бо будинки непридатні для проживання.



Ми звертаємося до усіх небайдужих, щоб допомогти постраждалим», – зазначила Катерина Камельчук.



5168745172216399 – номер карти для допомоги (Кочук Ольга Миколаївна).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багатодітна сім'я з Волині залишилася без даху над головою через пожежу, яка знищила два будинки.Пожежа сталася 18 червня близько пʼятої години ранку у селі Невір Камінь-Каширського району, - пише ІА Волинські новини. Як розповіла Волинським Новинам подруга постраждалої сімʼї Катерина Камельчук, сталася пожежа у двох будинках, де проживала сімʼя Ольги Кочук з пʼятьма дітьми.«Пожежа трапилася 18 червня о 5-й ранку. На жаль, згоріло все: два будинки, речі, побутова техніка, усі документи, меблі, вікна, двері.У будинку проживала сімʼя з пʼятьма дітками.Наразі вони проживають у мене, бо будинки непридатні для проживання.Ми звертаємося до усіх небайдужих, щоб допомогти постраждалим», – зазначила Катерина Камельчук.5168745172216399 – номер карти для допомоги (Кочук Ольга Миколаївна).

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