П'ятеро дітей без даху над головою: на Волині у багатодітно родини згоріли два будинки
Сьогодні, 14:49
Багатодітна сім'я з Волині залишилася без даху над головою через пожежу, яка знищила два будинки.
Пожежа сталася 18 червня близько пʼятої години ранку у селі Невір Камінь-Каширського району, - пише ІА Волинські новини.
Як розповіла Волинським Новинам подруга постраждалої сімʼї Катерина Камельчук, сталася пожежа у двох будинках, де проживала сімʼя Ольги Кочук з пʼятьма дітьми.
«Пожежа трапилася 18 червня о 5-й ранку. На жаль, згоріло все: два будинки, речі, побутова техніка, усі документи, меблі, вікна, двері.
У будинку проживала сімʼя з пʼятьма дітками.
Наразі вони проживають у мене, бо будинки непридатні для проживання.
Ми звертаємося до усіх небайдужих, щоб допомогти постраждалим», – зазначила Катерина Камельчук.
5168745172216399 – номер карти для допомоги (Кочук Ольга Миколаївна).
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Пожежа сталася 18 червня близько пʼятої години ранку у селі Невір Камінь-Каширського району, - пише ІА Волинські новини.
Як розповіла Волинським Новинам подруга постраждалої сімʼї Катерина Камельчук, сталася пожежа у двох будинках, де проживала сімʼя Ольги Кочук з пʼятьма дітьми.
«Пожежа трапилася 18 червня о 5-й ранку. На жаль, згоріло все: два будинки, речі, побутова техніка, усі документи, меблі, вікна, двері.
У будинку проживала сімʼя з пʼятьма дітками.
Наразі вони проживають у мене, бо будинки непридатні для проживання.
Ми звертаємося до усіх небайдужих, щоб допомогти постраждалим», – зазначила Катерина Камельчук.
5168745172216399 – номер карти для допомоги (Кочук Ольга Миколаївна).
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