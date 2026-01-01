27 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження керівник народної аматорської хорової капели «Посвіт», заслужений працівник культури України Ростислав Кушнірук.
Також день народження 27 червня у реконструктора Віктора Іщука (на фото) та журналістки Тетяни Біднюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Василя, Гаврила, Давида, Дениса, Павла, Віри.
27 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день рибальства. Цього дня проходять конференції, форуми, освітні кампанії, виставки та екологічні акції по всьому світу. У багатьох прибережних громадах організовують святкові заходи, рибальські ярмарки, фестивалі зі змаганнями та народними гуляннями.
7 червня святкують Всесвітній день працівників промисловості. Головна мета Всесвітнього дня працівників промисловості — підкреслити важливість промислової праці, звернути увагу на внесок робітників, інженерів, технічних спеціалістів і керівників у розвиток сучасних технологій і виробництва. Свято сприяє зміцненню професійної гордості та підтримці сталого розвитку промислового сектору.
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Також день народження 27 червня у реконструктора Віктора Іщука (на фото) та журналістки Тетяни Біднюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Василя, Гаврила, Давида, Дениса, Павла, Віри.
27 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день рибальства. Цього дня проходять конференції, форуми, освітні кампанії, виставки та екологічні акції по всьому світу. У багатьох прибережних громадах організовують святкові заходи, рибальські ярмарки, фестивалі зі змаганнями та народними гуляннями.
7 червня святкують Всесвітній день працівників промисловості. Головна мета Всесвітнього дня працівників промисловості — підкреслити важливість промислової праці, звернути увагу на внесок робітників, інженерів, технічних спеціалістів і керівників у розвиток сучасних технологій і виробництва. Свято сприяє зміцненню професійної гордості та підтримці сталого розвитку промислового сектору.
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