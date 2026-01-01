Дситанційно або за скоригованим графіком: через спеку голова Волинської ОВА звернувся до керівників установ та підприємств

Голова Волинської ОВА Роман Романюк звернувся до керівників підприємств, установ та організацій з проханням врахувати спекотну погоду та скоригувати графіки роботи.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці."Україну накрила екстремальна спека, інтенсивність якої, за прогнозами синоптиків, зберігатиметься ще щонайменше три дні. Це серйозне навантаження на організм, особливо для людей, які працюють у денні години. А люди - наша найбільша цінність. Тому звертаюся до керівників підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання області з проханням, де це можливо, на найближчі дні перевести працівників на дистанційний режим роботи або скоригувати графіки, розпочинаючи робочий день раніше, щоб уникнути роботи у період найвищих температур", - йдеться у дописі Романа Романюка.Особливу увагу голова ОВА попросив приділити працівникам, які виконують роботи на відкритому повітрі. За можливості порадив перенести їх на ранкові чи вечірні години, забезпечити достатню кількість питної води, можливість перепочинку в затінених або прохолодних місцях та дотримання вимог охорони праці."Закликаю також усіх жителів області подбати про себе та своїх рідних: за можливості не перебувати тривалий час на сонці у найспекотніші години, підтримувати водний баланс та бути особливо уважними до дітей, людей старшого віку і тих, хто має хронічні захворювання. Бережімо себе та один одного", - йдеться у дописі.