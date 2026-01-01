«Українська команда» передала 91 бригаді два потужних генератора





Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.



«Українська команда» продовжує забезпечувати наших захисників автономними джерелами енергії. Ще два великих дизельних генератора потужністю 32 кіловата передали бійцям 91 Охтирської бригади підтримки», - йдеться у повідомленні.



Бійці цієї бригади забезпечують інженерну підтримку інших підрозділів на найгарячіших ділянках фронту. Проводять розмінування, будують лінії оборони, наводять переправи тощо.



«Упевнений: завдяки цим генераторам вони зможуть ще краще виконувати свої завдання», - сказав керівник «Української команди» Артур Палатний.



Командир роти безпілотних систем 91 бригади, Герой України Федор Кіселар подякував волонтерам «Українській команді» за постійну підтримку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери «Української команди» передали два великих генератора бійцям 91 окремої Охтирської бригади підтримки.Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Українська команда» продовжує забезпечувати наших захисників автономними джерелами енергії. Ще два великих дизельних генератора потужністю 32 кіловата передали бійцям 91 Охтирської бригади підтримки», - йдеться у повідомленні.Бійці цієї бригади забезпечують інженерну підтримку інших підрозділів на найгарячіших ділянках фронту. Проводять розмінування, будують лінії оборони, наводять переправи тощо.«Упевнений: завдяки цим генераторам вони зможуть ще краще виконувати свої завдання», - сказав керівник «Української команди»Командир роти безпілотних систем 91 бригади, Герой України Федор Кіселар подякував волонтерам «Українській команді» за постійну підтримку.

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