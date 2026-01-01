Все про сумки макраме: з чим носити, як вибрати пряжу та схеми для плетіння



Ще кілька років тому сумки макраме асоціювалися переважно з літніми відпустками та пляжними прогулянками. Сьогодні ж вони впевнено зайняли місце серед найпопулярніших аксесуарів ручної роботи. Таку сумку можна побачити і в міському кафе, і на музичному фестивалі, і навіть у поєднанні з діловим образом.



Головний секрет популярності простий: кожна сумка макраме унікальна. Майстриня сама обирає колір, форму, візерунок і навіть характер виробу. Комусь до душі мінімалізм із натурального бавовняного шнура, а хтось створює яскраві акцентні аксесуари з кольоровими китицями та дерев'яною фурнітурою.



Якщо ви тільки знайомитеся з технікою макраме або давно мрієте сплести власну сумку, ця стаття допоможе розібратися у виборі матеріалів, популярних моделях та сучасних модних поєднаннях.



З якої пряжі плетуть сумки макраме: вибираємо ідеальний шнур

Правильно підібрані



Бавовняний шнур

Це беззаперечний фаворит серед майстринь-початківців. Бавовняний шнур добре тримає вузли, майже не ковзає в руках, має приємну текстуру. З мінусів: складніше доглядати ніж за нитками з домішками поліестеру.



Для невеликих моделей зазвичай використовують шнур товщиною 3–4 мм, а для містких сумок-шоперів — 5 мм і більше. Лінійки: Hobby Trend Macrame Cotton, YarnArt Macrame Cotton.



Поліефірний шнур

Якщо сумка буде активно використовуватися щодня, варто звернути увагу на поліефірний шнур. Він більш стійкий до вологи, не боїться забруднень, добре тримає форму та майже не розтягується. Такий варіант особливо подобається тим, хто плете міські сумки. Популярні лінійки для сумок: YarnArt Macrame, YarnArt Macrame XL.



Джутовий шнур

Любителям еко-стилю сподобається джут. Вироби з нього виглядають максимально природно й чудово поєднуються з лляним одягом, капелюхами та солом'яними аксесуарами. Водночас джут трохи жорсткіший, тому новачкам працювати з ним може бути складніше.



Плетений або крученний шнур

При виборі матеріалу звертайте увагу й на тип плетіння.



Кручений шнур після розпускання утворює красиві пухнасті китиці, які часто використовують як декоративний елемент.

Плетений шнур міцніший, менше розкручується та краще підходить для виробів, що активно використовуються.

Популярні схеми для початківців

У техніці макраме можна створити десятки різних моделей — від компактних клатчів до великих шоперів. Приклади найпростіших варіантів:



Авоська

Авоська — мабуть, найвідоміша модель. Вона складається з великої кількості вузлів, які утворюють характерну сітку. Така сумка легка, компактна та ідеально підходить для покупок або прогулянок.



Початківці часто починають саме з авоськи, адже вона не потребує складного крою.





Сумка-сітка з тканинним мішечком

Один із головних трендів останніх сезонів. Зовні видно красиве плетіння, а всередині розташований текстильний мішечок, який не дозволяє дрібним речам випадати.





Ця модель виглядає дорого, сучасно та дуже практична у повсякденному використанні.



Рекомендую переглянути майстер-клас від Кенді Ярн, хоч там використовують трикотажну пряжу її можна легко замінити шнуром макраме.





З чим носити сумку макраме: стильні образи та тренди

Сучасна сумка макраме давно перестала бути лише пляжним аксесуаром.



1. З лляними сукнями. Найбільш природне поєднання. Світла лляна сукня, сандалі, солом'яний капелюх і сумка макраме створюють легкий літній образ, який ніколи не виходить із моди.



2. З джинсами. Джинси, біла футболка та сумка ручної роботи — безпрограшний варіант на кожен день. Саме аксесуар стає головною родзинкою такого комплекту.



3. З бохо-образами. Макраме буквально створене для стилю бохо. Довгі сукні, кімоно, бахрома, замшеві босоніжки та натуральні прикраси гармонійно доповнюють плетену сумку.



4. Із сучасним мінімалізмом. Несподівано, але макраме чудово поєднується навіть із базовим гардеробом. Однотонний костюм, білі кросівки та невелика сумка з натурального шнура виглядають дуже сучасно.



5. Для відпочинку. Пляжні сарафани, купальник, окуляри та велика авоська — класика літнього сезону. До речі, через сітчасту структуру пісок практично не затримується всередині сумки. Маленький бонус для тих, хто не любить привозити половину пляжу додому.





Маленькі секрети для ідеального результату

Якщо це ваша перша сумка макраме, не поспішайте обирати складні дизайнерські моделі.



Краще почати з простої авоськи або невеликої сумки через плече. Так ви швидко навчитеся однаково затягувати вузли, контролювати натяг шнура та акуратно формувати візерунок.



Перед початком роботи бажано зробити невеликий зразок плетіння. Це допоможе правильно розрахувати витрату шнура та уникнути ситуації, коли до завершення роботи не вистачає буквально кількох метрів матеріалу.



І ще одна порада від досвідчених майстринь: не бійтеся експериментувати. Додайте дерев'яні намистини, кольорові шнури, шкіряні елементи або незвичайні ручки. Саме такі деталі роблять авторську роботу неповторною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще кілька років тому сумки макраме асоціювалися переважно з літніми відпустками та пляжними прогулянками. Сьогодні ж вони впевнено зайняли місце серед найпопулярніших аксесуарів ручної роботи. Таку сумку можна побачити і в міському кафе, і на музичному фестивалі, і навіть у поєднанні з діловим образом.Головний секрет популярності простий: кожна сумка макраме унікальна. Майстриня сама обирає колір, форму, візерунок і навіть характер виробу. Комусь до душі мінімалізм із натурального бавовняного шнура, а хтось створює яскраві акцентні аксесуари з кольоровими китицями та дерев'яною фурнітурою.Якщо ви тільки знайомитеся з технікою макраме або давно мрієте сплести власну сумку, ця стаття допоможе розібратися у виборі матеріалів, популярних моделях та сучасних модних поєднаннях.Правильно підібрані нитки макраме визначають не лише зовнішній вигляд виробу, а й його міцність, форму та довговічність.Це беззаперечний фаворит серед майстринь-початківців. Бавовняний шнур добре тримає вузли, майже не ковзає в руках, має приємну текстуру. З мінусів: складніше доглядати ніж за нитками з домішками поліестеру.Для невеликих моделей зазвичай використовують шнур товщиною 3–4 мм, а для містких сумок-шоперів — 5 мм і більше. Лінійки: Hobby Trend Macrame Cotton, YarnArt Macrame Cotton.Якщо сумка буде активно використовуватися щодня, варто звернути увагу на поліефірний шнур. Він більш стійкий до вологи, не боїться забруднень, добре тримає форму та майже не розтягується. Такий варіант особливо подобається тим, хто плете міські сумки. Популярні лінійки для сумок: YarnArt Macrame, YarnArt Macrame XL.Любителям еко-стилю сподобається джут. Вироби з нього виглядають максимально природно й чудово поєднуються з лляним одягом, капелюхами та солом'яними аксесуарами. Водночас джут трохи жорсткіший, тому новачкам працювати з ним може бути складніше.При виборі матеріалу звертайте увагу й на тип плетіння.У техніці макраме можна створити десятки різних моделей — від компактних клатчів до великих шоперів. Приклади найпростіших варіантів:Авоська — мабуть, найвідоміша модель. Вона складається з великої кількості вузлів, які утворюють характерну сітку. Така сумка легка, компактна та ідеально підходить для покупок або прогулянок.Початківці часто починають саме з авоськи, адже вона не потребує складного крою.Один із головних трендів останніх сезонів. Зовні видно красиве плетіння, а всередині розташований текстильний мішечок, який не дозволяє дрібним речам випадати.Ця модель виглядає дорого, сучасно та дуже практична у повсякденному використанні.Рекомендую переглянути майстер-клас від Кенді Ярн, хоч там використовують трикотажну пряжу її можна легко замінити шнуром макраме.Сучасна сумка макраме давно перестала бути лише пляжним аксесуаром.1. З лляними сукнями. Найбільш природне поєднання. Світла лляна сукня, сандалі, солом'яний капелюх і сумка макраме створюють легкий літній образ, який ніколи не виходить із моди.2. З джинсами. Джинси, біла футболка та сумка ручної роботи — безпрограшний варіант на кожен день. Саме аксесуар стає головною родзинкою такого комплекту.3. З бохо-образами. Макраме буквально створене для стилю бохо. Довгі сукні, кімоно, бахрома, замшеві босоніжки та натуральні прикраси гармонійно доповнюють плетену сумку.4. Із сучасним мінімалізмом. Несподівано, але макраме чудово поєднується навіть із базовим гардеробом. Однотонний костюм, білі кросівки та невелика сумка з натурального шнура виглядають дуже сучасно.5. Для відпочинку. Пляжні сарафани, купальник, окуляри та велика авоська — класика літнього сезону. До речі, через сітчасту структуру пісок практично не затримується всередині сумки. Маленький бонус для тих, хто не любить привозити половину пляжу додому.Якщо це ваша перша сумка макраме, не поспішайте обирати складні дизайнерські моделі.Краще почати з простої авоськи або невеликої сумки через плече. Так ви швидко навчитеся однаково затягувати вузли, контролювати натяг шнура та акуратно формувати візерунок.Перед початком роботи бажано зробити невеликий зразок плетіння. Це допоможе правильно розрахувати витрату шнура та уникнути ситуації, коли до завершення роботи не вистачає буквально кількох метрів матеріалу.І ще одна порада від досвідчених майстринь: не бійтеся експериментувати. Додайте дерев'яні намистини, кольорові шнури, шкіряні елементи або незвичайні ручки. Саме такі деталі роблять авторську роботу неповторною.

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