Стягнення заборгованості в бізнесі: як діяти, якщо контрагент не виконує фінансові зобов’язання





Коли контрагент порушує ці умови, ігнорує рахунки або постійно переносить дату платежу, для бізнесу



Чому борг контрагента не варто ігнорувати

Проблемна заборгованість майже ніколи не зникає сама собою. Спочатку партнер може просити «ще кілька днів», потім перестає відповідати на листи, а згодом виявляється, що компанія вже має інші борги або готується до ліквідації.



Для кредитора така пасивність означає втрату часу, доказів і реальних шансів на повернення коштів. Саме тому юридично грамотна реакція важлива не після року очікування, а вже тоді, коли порушення умов договору стало очевидним.



З чого почати роботу з боргом

Перший крок — перевірити документи. Потрібно зібрати договір, рахунки, акти, накладні, листування, платіжні документи та інші підтвердження виконання зобов’язань зі свого боку. Без доказової бази навіть справедлива вимога може виглядати слабко, особливо якщо справа дійде до суду.



Далі варто оцінити поведінку боржника. Одна ситуація, коли контрагент визнає борг і просить коротку відстрочку, і зовсім інша — коли він заперечує факт поставки, не підписує документи або виводить активи. Від цього залежить стратегія: переговори, претензія, реструктуризація чи судовий позов.



Досудове врегулювання: коли воно працює

Досудовий етап часто допомагає повернути кошти без тривалого спору. Письмова претензія показує, що кредитор налаштований серйозно, фіксує суму боргу, підстави вимоги та строк для погашення. Вона також може стати важливим доказом, якщо надалі доведеться звертатися до суду.



На цьому етапі бізнесу варто:



перевірити умови договору щодо строків оплати та відповідальності;

зафіксувати суму основного боргу, пені або штрафів;

направити офіційну претензію боржнику;

зберегти докази відправлення документів;

оцінити фінансовий стан контрагента;

не підписувати нові домовленості без аналізу ризиків.

Якщо боржник готовий домовлятися, можна розглядати графік погашення або реструктуризацію. Але такі рішення мають бути письмовими, конкретними та юридично захищеними.



Судове стягнення і примусове виконання

Якщо переговори не дають результату, бізнесу доводиться переходити до судового захисту. На цьому етапі важлива не лише наявність боргу, а й правильна підготовка позову, розрахунок вимог, докази виконання договору та оцінка процесуальних ризиків. Помилки в документах можуть затягнути справу або послабити позицію кредитора.



Після отримання рішення суду робота не завжди завершується. Часто не менш важливим є етап примусового виконання: пошук активів, взаємодія з виконавцем, контроль арештів рахунків чи майна, перевірка реальних можливостей боржника погасити заборгованість.



Як юридичний супровід допомагає бізнесу

Юридична компанія BIRES надає правову підтримку бізнесу, зокрема у питаннях врегулювання спорів, розробки договорів, господарської діяльності, реструктуризації та роботи з проблемною заборгованістю. Для компаній і ФОП це важливо, бо борговий спір часто пов’язаний не лише з поверненням грошей, а й із податковими, договірними та репутаційними ризиками.



Фаховий супровід допомагає обрати реалістичну стратегію, не втратити строки, грамотно оформити документи та зрозуміти, коли варто домовлятися, а коли потрібно діяти жорсткіше.



Як зменшити ризик боргів у майбутньому

Стягнення вже наявної заборгованості важливе, але ще краще — зменшити ймовірність її появи. Для цього бізнесу варто ретельніше перевіряти контрагентів, укладати зрозумілі договори, прописувати строки оплати, відповідальність, порядок підписання актів і процедуру вирішення спорів.



У підсумку

Борг контрагента — це не лише фінансова проблема, а й юридичний ризик, який потребує системної роботи. Вчасна перевірка документів, претензійна робота, переговори, судове звернення та контроль виконання рішення допомагають бізнесу діяти послідовно. Якщо не відкладати питання на потім і будувати позицію на доказах, шанси на ефективне повернення коштів зростають.



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