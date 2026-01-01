На Волині агропідприємство на понад 2 мільйони відремонтувало харчоблок у ліцеї. ФОТО

На Волині місцеве агропідприємство виділило кошти на ремонт харчоблоку та придбання обладнання на кухню місцевого ліцею.На всі роботи витратили понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляють у Волинській ОВА.Т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк відвідав Сенкевичівський ліцей Городищенської громади і перевірив готовність до організації харчування учнів 1–11 класів, а також стан і місткість укриття, де діти та працівники перебуватимуть під час повітряних тривог.У Сенкевичівському ліцеї з 1 вересня розпочне навчання 116 учнів. Тож, перш за все, ознайомилися з харчоблоком освітнього закладу. Приготування їжі здійснюють на місці. Обідня зала розрахована на 110 місць. Харчування забезпечуватимуть двома потоками під час двох перерв. Зазначають, що проблем із цим немає.Слід зауважити, що придбали сучасне обладнання на кухню та відремонтували харчоблок завдяки благодійним коштам (понад 2 млн грн) місцевого підприємства ТзОВ «Городище», директор якоготакож долучився до візиту. За підтримки підприємства також упорядкували і територію ліцею.«Це хороший приклад соціально-відповідального бізнесу та ефективної співпраці громади, закладів освіти і підприємництва. Дякую Вам», - зауважив Роман Романюк.Водночас, домовилися що у вересні допомога продовжиться – встановлять лавочки та облаштують додаткові місця для велосипедів.Опісля т.в.о. начальника ОВА оглянув як облаштоване укриття. Цим укриттям користуються не лише школярі, а й діти з дитячого садочка, який розташований поруч. Тут створили необхідні умови та облаштували шість санвузлів.