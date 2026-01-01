По 4500 грн — дорослим і дітям: хто в Україні може отримати нову соцдопомогу





Українці, чиї доходи не дотягують до прожиткового мінімуму, можуть щомісяця отримувати грошову допомогу від держави. Йдеться про базову соціальну допомогу, яку призначають малозабезпеченим родинам та одиноким матерям на дітей, - пише



Розмір підтримки залежить від середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні три місяці, а базовою величиною для розрахунку є сума 4 500 грн.



Скільки рахують на кожного члена сім'ї

Заявник має право на 100% базової величини — тобто 4 500 грн. Такий самий рівень передбачено для дітей до 18 років та людей з інвалідністю I–II групи. Кожен наступний член родини отримує 70% базової величини, а саме 3 150 грн.



Держава доплачує різницю між цим гарантованим рівнем і фактичним доходом сім'ї. Тобто що менше заробляє родина, то більшу суму їй компенсують щомісяця.



Кому можуть відмовити

Виплату не призначать, якщо сім'я не відповідає майновим та фінансовим вимогам. Відмову можна отримати за наявності депозитів чи облігацій на суму понад 100 000 грн, більше ніж одного автомобіля віком до 15 років або другої квартири чи будинку у власності.



Як оформити допомогу

Подати заяву можна двома способами: звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України або оформити документи через застосунок "Дія". Під час подання слід повідомити про доходи та майно всієї родини — саме їх перевірятимуть під час ухвалення рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українцям із малозабезпечених родин та одиноким матерям держава щомісяця виплачує базову соціальну допомогу. Її розмір залежить від доходів сім'ї, а базова величина становить 4 500 грн.Українці, чиї доходи не дотягують до прожиткового мінімуму, можуть щомісяця отримувати грошову допомогу від держави. Йдеться про базову соціальну допомогу, яку призначають малозабезпеченим родинам та одиноким матерям на дітей, - пише ZN.UA Розмір підтримки залежить від середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні три місяці, а базовою величиною для розрахунку є сума 4 500 грн.Заявник має право на 100% базової величини — тобто 4 500 грн. Такий самий рівень передбачено для дітей до 18 років та людей з інвалідністю I–II групи. Кожен наступний член родини отримує 70% базової величини, а саме 3 150 грн.Держава доплачує різницю між цим гарантованим рівнем і фактичним доходом сім'ї. Тобто що менше заробляє родина, то більшу суму їй компенсують щомісяця.Виплату не призначать, якщо сім'я не відповідає майновим та фінансовим вимогам. Відмову можна отримати за наявності депозитів чи облігацій на суму понад 100 000 грн, більше ніж одного автомобіля віком до 15 років або другої квартири чи будинку у власності.Подати заяву можна двома способами: звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України або оформити документи через застосунок "Дія". Під час подання слід повідомити про доходи та майно всієї родини — саме їх перевірятимуть під час ухвалення рішення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію