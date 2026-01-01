У МОН пропонують університетам змінити графік навчання





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Пропозиція викладена в листі від Міністерства освіти і науки України до керівників закладів вищої освіти. Зокрема, пропонується розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени і навесні з можливим подовженням освітнього процесу влітку.



З метою належної підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 навчального року, мінімізації освітніх втрат та організації безпеки учасників освітнього процесу, Міністерство освіти і науки України пропонує закладам вищої освіти вжити таких заходів:



1) розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени 2026 і навесні 2027 року з можливим подовженням освітнього процесу влітку 2027 року (крім здобувачів освіти випускних курсів);



2) за необхідності проводити навчальні заняття, практичну підготовку, контрольні заходи, виконання індивідуальних завдань у дистанційному форматі, а в традиційному (очному) форматі - ті форми освітнього процесу, види навчальних занять або окремі освітні компоненти, які не можуть ефективно та якісно бути проведені дистанційно;



3) максимально цифровізувати навчальний контент із забезпеченням можливості асинхронного навчання (доступ до завантажених лекцій, лабораторних практикумів, автономних засобів самоконтролю);



4) здійснити зонування матеріально-технічної бази: у разі критичного дефіциту енергоресурсів концентрувати освітній процес, роботу служб та проживання здобувачів освіти (зокрема сиріт, осіб з ТОТ тощо) у найбільш захищених і енергоефективних будівлях, забезпечивши належні умови перебування та тимчасову консервацію невикористовуваних площ;



5) сприяти поетапному переходу від практики використання поодиноких генераторів до впровадження системних рішень енергонезалежності (гібридні сонячні електростанції, промислові накопичувачі енергії, системи безперебійного живлення для серверного та комунікаційного обладнання тощо);



6) у разі проведення освітнього процесу в аудиторному або змішаному форматах в приміщенні закладу освіти орієнтуватися виключно на розрахункову місткість фонду захисних споруд цивільного захисту. Для проведення в них окремих занять вони мають відповідати мінімальним вимогам для належної організації освітнього процесу;



7) продовжити модернізацію фонду захисних споруд цивільного захисту, перетворюючи їх на повноцінні укриття подвійного призначення з можливістю безперервного проведення окремих видів занять (за наявності належної вентиляції, автономного освітлення, зв'язку та опалення);



8) оптимізувати захист цифрової інфраструктури, приділивши увагу регулярному копіюванню критично важливих даних та використанню надійних та захищених хмарних сервісів для розміщення електронних ресурсів ЗВО;



9) підтримувати тісний контакт з місцевою владою, громадами, бізнесом, закладами культури, спорту, організаціями, підприємствами, іншими закладами освіти на предмет можливого використання на основі договорів про співпрацю або договорів оренди приміщень, придатних для організації освітнього процесу;



10) інтегрувати заходи психологічного супроводу для здобувачів вищої освіти та працівників, спрямованих на запобігання професійному та навчальному вигоранню в умовах тривалого стресу та невизначеності.



Рекомендуємо докласти зусиль для залучення альтернативних джерел енергії та незалежних джерел живлення, забезпечення відповідним устаткуванням (резервні генератори, запаси пального до них, електрогенератори, газотурбінні та газопоршневі установки, запаси вугілля та дров для пічного опалення тощо), сталого функціонування комунальних мереж (опалення, освітлення, водовідведення/підведення тощо).



У МОН зазначили, що важливо забезпечити належне функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві освіти і науки України пропонують закладам вищої освіти внести зміни в графіки навчання.Про це повідомляє "Освіта ua". Пропозиція викладена в листі від Міністерства освіти і науки України до керівників закладів вищої освіти. Зокрема, пропонується розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени і навесні з можливим подовженням освітнього процесу влітку.З метою належної підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 навчального року, мінімізації освітніх втрат та організації безпеки учасників освітнього процесу, Міністерство освіти і науки України пропонує закладам вищої освіти вжити таких заходів:1) розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени 2026 і навесні 2027 року з можливим подовженням освітнього процесу влітку 2027 року (крім здобувачів освіти випускних курсів);2) за необхідності проводити навчальні заняття, практичну підготовку, контрольні заходи, виконання індивідуальних завдань у дистанційному форматі, а в традиційному (очному) форматі - ті форми освітнього процесу, види навчальних занять або окремі освітні компоненти, які не можуть ефективно та якісно бути проведені дистанційно;3) максимально цифровізувати навчальний контент із забезпеченням можливості асинхронного навчання (доступ до завантажених лекцій, лабораторних практикумів, автономних засобів самоконтролю);4) здійснити зонування матеріально-технічної бази: у разі критичного дефіциту енергоресурсів концентрувати освітній процес, роботу служб та проживання здобувачів освіти (зокрема сиріт, осіб з ТОТ тощо) у найбільш захищених і енергоефективних будівлях, забезпечивши належні умови перебування та тимчасову консервацію невикористовуваних площ;5) сприяти поетапному переходу від практики використання поодиноких генераторів до впровадження системних рішень енергонезалежності (гібридні сонячні електростанції, промислові накопичувачі енергії, системи безперебійного живлення для серверного та комунікаційного обладнання тощо);6) у разі проведення освітнього процесу в аудиторному або змішаному форматах в приміщенні закладу освіти орієнтуватися виключно на розрахункову місткість фонду захисних споруд цивільного захисту. Для проведення в них окремих занять вони мають відповідати мінімальним вимогам для належної організації освітнього процесу;7) продовжити модернізацію фонду захисних споруд цивільного захисту, перетворюючи їх на повноцінні укриття подвійного призначення з можливістю безперервного проведення окремих видів занять (за наявності належної вентиляції, автономного освітлення, зв'язку та опалення);8) оптимізувати захист цифрової інфраструктури, приділивши увагу регулярному копіюванню критично важливих даних та використанню надійних та захищених хмарних сервісів для розміщення електронних ресурсів ЗВО;9) підтримувати тісний контакт з місцевою владою, громадами, бізнесом, закладами культури, спорту, організаціями, підприємствами, іншими закладами освіти на предмет можливого використання на основі договорів про співпрацю або договорів оренди приміщень, придатних для організації освітнього процесу;10) інтегрувати заходи психологічного супроводу для здобувачів вищої освіти та працівників, спрямованих на запобігання професійному та навчальному вигоранню в умовах тривалого стресу та невизначеності.Рекомендуємо докласти зусиль для залучення альтернативних джерел енергії та незалежних джерел живлення, забезпечення відповідним устаткуванням (резервні генератори, запаси пального до них, електрогенератори, газотурбінні та газопоршневі установки, запаси вугілля та дров для пічного опалення тощо), сталого функціонування комунальних мереж (опалення, освітлення, водовідведення/підведення тощо).У МОН зазначили, що важливо забезпечити належне функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

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