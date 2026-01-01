Як вибрати годинник Breitling: огляд найпопулярніших колекцій бренду



Breitling - це виробник швейцарських преміальних годинників, який спеціалізується на створенні високоточних механічних моделей. Компанія була заснована у 1884 році Леоном Брайтлінгом у Швейцарії та спочатку займалася виробництвом точних хронографів для професійного використання. Сьогодні бренд відомий як виробник розкішних годинників для авіації, дайвінгу, спорту та повсякденного стилю.



Годинники



Breitling Navitimer — легенда авіації

Колекція Navitimer є однією з найвідоміших у світі годинників Breitling. Вона була створена у 1952 році спеціально для пілотів і стала символом авіаційного стилю.



Головна особливість моделі — спеціальна логарифмічна шкала на безелі, яка дозволяла льотчикам виконувати розрахунки під час польоту. Сьогодні Navitimer залишається популярним серед поціновувачів класичного дизайну та історії авіації.



Найвідоміші моделі колекції:



Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 — одна з найбільш популярних сучасних версій із власним механізмом Breitling Manufacture Caliber 01 та класичним дизайном авіаційного хронографа.

Breitling Navitimer Automatic 41 — більш стримана модель для тих, хто хоче отримати легендарний стиль Navitimer у компактнішому корпусі.



Breitling Chronomat — спортивна класика

Колекція Chronomat була представлена у 1980-х роках і стала одним із головних символів бренду. Ці годинники поєднують елегантність та спортивний характер.



Моделі Chronomat відрізняються міцним корпусом, функцією хронографа та універсальним дизайном. Вони підходять як для ділового стилю, так і для активного способу життя.



Найпопулярніші моделі:



Breitling Chronomat B01 42 — сучасна версія культового хронографа з автоматичним механізмом власного виробництва.

Breitling Chronomat GMT 40 — модель із функцією другого часового поясу, яка добре підходить для подорожей.

Breitling Superocean — для любителів дайвінгу

Колекція Superocean створена для професійних дайверів та людей, які цінують максимальну надійність. Годинники мають високу водонепроникність, міцний корпус і добре читається циферблат.



Найвідоміші моделі:



Breitling Superocean Automatic 42 — універсальний дайверський годинник із сучасним спортивним дизайном.

Breitling Superocean Heritage B20 Automatic 42 — більш преміальна версія з ретро-стилем і високоточним механізмом B20.

Breitling Avenger — міцність і функціональність

Серія Avenger розроблена з акцентом на витривалість. Ці годинники мають великий корпус, захищені елементи керування та призначені для складних умов експлуатації.



Популярні моделі:



Breitling Avenger Automatic GMT 43 — практичний годинник із функцією другого часового поясу для мандрівників.

Breitling Avenger Chronograph 44 — потужний спортивний хронограф із великим корпусом і високою міцністю.

Колекція популярна серед тих, хто шукає надійний годинник із вираженим чоловічим характером.





Breitling Premier — елегантність у класичному стилі

Колекція Premier відрізняється більш стриманим дизайном. Вона створена для тих, кому подобаються розкішні годинники без надмірної спортивності.



Популярні моделі:



Breitling Premier B01 Chronograph 42 — елегантний хронограф із фірмовим механізмом Breitling Manufacture.

Breitling Premier Automatic 40 — класична модель із мінімалістичним дизайном для повсякденного та ділового стилю.

Такі моделі добре поєднуються з костюмом або повсякденним одягом, зберігаючи фірмову якість Breitling.



Breitling — це бренд із понад 140-річною історією, який створює точні, надійні та престижні годинники для тих, хто цінує швейцарську якість, технології та унікальний стиль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Breitling - це виробник швейцарських преміальних годинників, який спеціалізується на створенні високоточних механічних моделей. Компанія була заснована у 1884 році Леоном Брайтлінгом у Швейцарії та спочатку займалася виробництвом точних хронографів для професійного використання. Сьогодні бренд відомий як виробник розкішних годинників для авіації, дайвінгу, спорту та повсякденного стилю.Годинники Breitling поєднують традиційне швейцарське годинникове мистецтво, сучасні технології та впізнаваний дизайн. Бренд активно використовує власні механізми, сертифікацію COSC та високоякісні матеріали: нержавіючу сталь, титан, золото, сапфірове скло та кераміку.Колекція Navitimer є однією з найвідоміших у світі годинників Breitling. Вона була створена у 1952 році спеціально для пілотів і стала символом авіаційного стилю.Головна особливість моделі — спеціальна логарифмічна шкала на безелі, яка дозволяла льотчикам виконувати розрахунки під час польоту. Сьогодні Navitimer залишається популярним серед поціновувачів класичного дизайну та історії авіації.Найвідоміші моделі колекції:Колекція Chronomat була представлена у 1980-х роках і стала одним із головних символів бренду. Ці годинники поєднують елегантність та спортивний характер.Моделі Chronomat відрізняються міцним корпусом, функцією хронографа та універсальним дизайном. Вони підходять як для ділового стилю, так і для активного способу життя.Найпопулярніші моделі:Колекція Superocean створена для професійних дайверів та людей, які цінують максимальну надійність. Годинники мають високу водонепроникність, міцний корпус і добре читається циферблат.Найвідоміші моделі:Серія Avenger розроблена з акцентом на витривалість. Ці годинники мають великий корпус, захищені елементи керування та призначені для складних умов експлуатації.Популярні моделі:Колекція популярна серед тих, хто шукає надійний годинник із вираженим чоловічим характером.Колекція Premier відрізняється більш стриманим дизайном. Вона створена для тих, кому подобаються розкішні годинники без надмірної спортивності.Популярні моделі:Такі моделі добре поєднуються з костюмом або повсякденним одягом, зберігаючи фірмову якість Breitling.Breitling — це бренд із понад 140-річною історією, який створює точні, надійні та престижні годинники для тих, хто цінує швейцарську якість, технології та унікальний стиль.

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