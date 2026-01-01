На Волині подорожчали дрова





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Ціни суттєво відрізняються залежно від виду та обсягу деревини. За складометр у Локачах продають по 1500 гривень, з доставкою у Кульчині — за 2000 гривень. Соснові дрова у Луцьку пропонують за 5000 гривень, вільхові та соснові — за 6000 гривень, а сухі твердих і м’яких порід у Ківерцях — за 8000 гривень. Водночас сухі дрова твердих порід у Луцьку можна знайти за 3800 гривень за складометр.



Окремо продавці пропонують великі партії дров. У Луцьку їхня вартість сягає 12 тисяч гривень, метрові вільхові дрова продають за 16 тисяч, а дуб, вільху, граб та ясен у Ківерцях — за 17 тисяч гривень. Є також пропозиції за 18 тисяч гривень.



При цьому безпосередньо порівнювати всі ціни між собою не можна. Продавці вказують вартість за різний обсяг — кубометр, машину, партію або іншу кількість деревини. На ціну також впливають порода, вологість, довжина та спосіб обробки дров, а в деяких випадках — і доставка. Тому перед замовленням варто уточнити, скільки саме деревини входить у вказану в оголошенні суму.



Для порівняння, у липні рубані дрова коштували 12,5–15 тисяч гривень за машину, а метрові березові та вільхові — близько 13 тисяч. У вересні метрові вільхові дрова пропонують за 16 тисяч гривень — приблизно на 3 тисячі дорожче.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зима ще не прийшла, а витрати на її підготовку вже починаються. Волинянам, які опалюють оселі дровами, доведеться заздалегідь подбати про запас палива та врахувати його вартість.У матеріалі ВСН журналісти проаналізували актуальні оголошення та дізналися, скільки зараз коштують дрова на Волині.Ціни суттєво відрізняються залежно від виду та обсягу деревини. За складометр у Локачах продають по 1500 гривень, з доставкою у Кульчині — за 2000 гривень. Соснові дрова у Луцьку пропонують за 5000 гривень, вільхові та соснові — за 6000 гривень, а сухі твердих і м’яких порід у Ківерцях — за 8000 гривень. Водночас сухі дрова твердих порід у Луцьку можна знайти за 3800 гривень за складометр.Окремо продавці пропонують великі партії дров. У Луцьку їхня вартість сягає 12 тисяч гривень, метрові вільхові дрова продають за 16 тисяч, а дуб, вільху, граб та ясен у Ківерцях — за 17 тисяч гривень. Є також пропозиції за 18 тисяч гривень.При цьому безпосередньо порівнювати всі ціни між собою не можна. Продавці вказують вартість за різний обсяг — кубометр, машину, партію або іншу кількість деревини. На ціну також впливають порода, вологість, довжина та спосіб обробки дров, а в деяких випадках — і доставка. Тому перед замовленням варто уточнити, скільки саме деревини входить у вказану в оголошенні суму.Для порівняння, у липні рубані дрова коштували 12,5–15 тисяч гривень за машину, а метрові березові та вільхові — близько 13 тисяч. У вересні метрові вільхові дрова пропонують за 16 тисяч гривень — приблизно на 3 тисячі дорожче.

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