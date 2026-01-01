На Волині подорожчали дрова
Сьогодні, 05:28
Зима ще не прийшла, а витрати на її підготовку вже починаються. Волинянам, які опалюють оселі дровами, доведеться заздалегідь подбати про запас палива та врахувати його вартість.
У матеріалі ВСН журналісти проаналізували актуальні оголошення та дізналися, скільки зараз коштують дрова на Волині.
Ціни суттєво відрізняються залежно від виду та обсягу деревини. За складометр у Локачах продають по 1500 гривень, з доставкою у Кульчині — за 2000 гривень. Соснові дрова у Луцьку пропонують за 5000 гривень, вільхові та соснові — за 6000 гривень, а сухі твердих і м’яких порід у Ківерцях — за 8000 гривень. Водночас сухі дрова твердих порід у Луцьку можна знайти за 3800 гривень за складометр.
Окремо продавці пропонують великі партії дров. У Луцьку їхня вартість сягає 12 тисяч гривень, метрові вільхові дрова продають за 16 тисяч, а дуб, вільху, граб та ясен у Ківерцях — за 17 тисяч гривень. Є також пропозиції за 18 тисяч гривень.
При цьому безпосередньо порівнювати всі ціни між собою не можна. Продавці вказують вартість за різний обсяг — кубометр, машину, партію або іншу кількість деревини. На ціну також впливають порода, вологість, довжина та спосіб обробки дров, а в деяких випадках — і доставка. Тому перед замовленням варто уточнити, скільки саме деревини входить у вказану в оголошенні суму.
Для порівняння, у липні рубані дрова коштували 12,5–15 тисяч гривень за машину, а метрові березові та вільхові — близько 13 тисяч. У вересні метрові вільхові дрова пропонують за 16 тисяч гривень — приблизно на 3 тисячі дорожче.
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У матеріалі ВСН журналісти проаналізували актуальні оголошення та дізналися, скільки зараз коштують дрова на Волині.
Ціни суттєво відрізняються залежно від виду та обсягу деревини. За складометр у Локачах продають по 1500 гривень, з доставкою у Кульчині — за 2000 гривень. Соснові дрова у Луцьку пропонують за 5000 гривень, вільхові та соснові — за 6000 гривень, а сухі твердих і м’яких порід у Ківерцях — за 8000 гривень. Водночас сухі дрова твердих порід у Луцьку можна знайти за 3800 гривень за складометр.
Окремо продавці пропонують великі партії дров. У Луцьку їхня вартість сягає 12 тисяч гривень, метрові вільхові дрова продають за 16 тисяч, а дуб, вільху, граб та ясен у Ківерцях — за 17 тисяч гривень. Є також пропозиції за 18 тисяч гривень.
При цьому безпосередньо порівнювати всі ціни між собою не можна. Продавці вказують вартість за різний обсяг — кубометр, машину, партію або іншу кількість деревини. На ціну також впливають порода, вологість, довжина та спосіб обробки дров, а в деяких випадках — і доставка. Тому перед замовленням варто уточнити, скільки саме деревини входить у вказану в оголошенні суму.
Для порівняння, у липні рубані дрова коштували 12,5–15 тисяч гривень за машину, а метрові березові та вільхові — близько 13 тисяч. У вересні метрові вільхові дрова пропонують за 16 тисяч гривень — приблизно на 3 тисячі дорожче.
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