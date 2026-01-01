Канада виготовлятиме мільйони безпілотників і третину передасть Україні

Канада запускає національний цифровий ринок безпілотників для розвитку власного виробництва, а третину виготовлених дронів планують передавати Україні.Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявіпід час спілкування з медіа разом ізЗа словами Карні, національний цифровий ринок Defence Drone Initiative Marketplace з’єднає операторів та кінцевих користувачів із канадською оборонною екосистемою.Це має прискорити пошук, придбання та використання безпілотних систем, а також засобів захисту від них.Карні зазначив, що канадські Збройні сили зараз мають близько 2000 дронів. У найближчі роки країні знадобляться мільйони безпілотників."Наш уряд, уряд Канади, започаткував Ініціативу оборонних безпілотників для розширення вітчизняного виробництва безпілотників", – сказав прем’єр.За словами Карні, запуск національного ринку безпілотників для канадських Збройних сил дасть змогу країні виробляти мільйони дронів протягом наступних двох років.Він також повідомив, що нові контракти вдесятеро збільшать кількість безпілотників, доступних для ВПС Канади."Важливо, що третина всіх безпілотників, які ми виробляємо, піде на підтримку оборони України", – наголосив Карні.Нагадаємо, раніше Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство. Джерело: https://censor.net/ua/n4022851