Частину випічки - дітям: у місті на Волині запрацювала соціальна кав'ярня-пекарня

Соціальна кав’ярня-пекарня «Coffee Vibe» розпочала роботу у місті Горохів.Заклад відкрили на базі Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та надання соціальних послуг «Нові горизонти», - повідомляють у Волинській ОВА.Кав’ярня створена як місце для працевлаштування та професійного навчання людей з інвалідністю. Наразі тут працюють четверо людей, загалом облаштовано вісім робочих місць. Працівники можуть опановувати чотири професійні напрями – кондитера, офіціанта, бармена та прибиральника.Відкриття кав’ярні відбулося за участю дітей та людей з інвалідністю та їхніх батьків, працівників центру, мешканців громади, очільника Волині, народного депутата України, заступника голови Волинської обласної ради, представників міської влади. Проєкт реалізували у співпраці Горохівської міської ради та міжнародних партнерів із міста Медебах, Німеччина.За словами директорки Центру «Нові горизонти», робота в кав’ярні дає можливість не лише здобути практичні навички, а й поступово ставати самостійнішими та адаптуватися до повсякденного життя. Приміщення облаштоване з урахуванням потреб людей з інвалідністю та є повністю безбар’єрним для працівників і відвідувачів.До роботи в «Coffee Vibe» планують залучати не лише підопічних центру. У «Нових горизонтах» також працюють із ветеранами, для яких у майбутньому хочуть створювати можливості для професійного навчання та набуття нових навичок. Також заклад випікатиме для дітей, які перебувають на денному догляді в Центрі інтегрованих соціальних послуг безкоштовні круасани.«Для людини важливо мати можливість працювати, бути самостійною і розуміти, що її праця потрібна. Саме тому такі проєкти мають практичне значення. Я дякую працівникам центру за готовність розвиватися і створювати нові можливості. І вдячний усім партнерам, які долучилися до реалізації цього важливого проєкту. Впевнений, що заклад буде переповнений гостями», – зазначив Роман Романюк.