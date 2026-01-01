Луцька громада передала для воїнів обладнання майже на мільйон гривень





Про це йдеться на сторінці Тимчасового виконувача обов'язків міського голови Андрія Разумовського.



Майже мільйон гривень на підтримку наших захисників від Луцької територіальної громади. Передали військовій частині А4349 необхідне обладнання для виконання бойових завдань: генератори, зарядну станцію, Starlink та квадрокоптери.



Загальна вартість допомоги — 991,6 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська територіальна громада вкотре допомогла воїнам-захисникам та передала для них необхідне дороговартісне обладання.Про це йдеться на сторінці Тимчасового виконувача обов'язків міського голови Андрія Разумовського.Майже мільйон гривень на підтримку наших захисників від Луцької територіальної громади. Передали військовій частині А4349 необхідне обладнання для виконання бойових завдань: генератори, зарядну станцію, Starlink та квадрокоптери.Загальна вартість допомоги — 991,6 тисячі гривень.

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