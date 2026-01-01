Російський обстріл: у Києві горіла багатоповерхівка з 1-го по 5-й поверх

Російський обстріл: у Києві горіла багатоповерхівка з 1-го по 5-й поверх
У ніч проти 11 вересня росіяни атакували Київ, унаслідок чого відомо про пошкоджені житлові будинки й постраждалих у двох районах.

Про це повідомили в ДСНС України, пише Громадське.

Так, в Оболонському районі через російську атаку виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі — минулося без постраждалих.

Крім того, унаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Там горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі.

Надзвичайникам вдалося врятувати сімох людей, ще сімох передали до карет «швидкої» для подальшої допомоги. Наразі відомо про вісьмох постраждалих — зокрема, 64-річний чоловік та 57-річна жінка зазнали опіків тіла, 23-річна дівчина зазнала осколкового поранення.

А на Київщині вночі виникла пожежа на складах у Бучанському районі після російської атаки. Під час гасіння окупанти завдали повторного удару, але рятувальники продовжили роботу.

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Теги: Росія, війна
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