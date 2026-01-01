Затримали водія, який «підрізав» авто ТЦК на Волині: внаслідок ДТП постраждали четверо військовослужбовців

Затримали водія, який «підрізав» авто ТЦК на Волині: внаслідок ДТП постраждали четверо військовослужбовців
Відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту на Камінь-Каширщині.

Про це повідомили у поліції Волині.

Подія трапилась 10 вересня у с. Ворокомле.

Тут місцевий мешканець, 1990 року народження, «підрізав» службовий транспортний засіб групи оповіщення. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з електроопорою. Через ДТП постраждали четверо військовослужбовців ТЦК та СП. 

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Чоловіка, який переслідував службове авто і спричинив аварію, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 12 років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ТЦК, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Який електромобіль обрати для родини
Сьогодні, 09:50
Затримали водія, який «підрізав» авто ТЦК на Волині: внаслідок ДТП постраждали четверо військовослужбовців
Сьогодні, 09:27
Російський обстріл: у Києві горіла багатоповерхівка з 1-го по 5-й поверх
Сьогодні, 09:15
Луцька громада передала для воїнів обладнання майже на мільйон гривень
Сьогодні, 08:25
У жовтні українці отримають нові квитанції за газ: що означають ці зміни
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8