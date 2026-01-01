Затримали водія, який «підрізав» авто ТЦК на Волині: внаслідок ДТП постраждали четверо військовослужбовців

Відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту на Камінь-Каширщині.Про це повідомили у поліції Волині.Подія трапилась 10 вересня у с. Ворокомле.Тут місцевий мешканець, 1990 року народження, «підрізав» службовий транспортний засіб групи оповіщення. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з електроопорою.ТЦК та СП.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Чоловіка, який переслідував службове авто і спричинив аварію, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 12 років.