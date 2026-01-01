Росія може атакувати пункти пропуску на кордоні з Україною, - Туск
Сьогодні, 10:15
Польський премʼєр-міністр Дональд Туск 10 вересня заявив, що Польща очікує на російські атаки на свої пункти пропуску, розташовані на кордоні з Україною. Заява пролунала на тлі ударів рф по міжнародних пунктах пропуску.
Про це він сказав під час пресконференції у Словаччині, пише Громадське з посиланням на Reuters.
«Як вам відомо, росія вже вдавалася до провокаційних атак на прикордонні переходи — наприклад, у Молдові. Ми очікуємо подібних дій, спрямованих проти прикордонних переходів з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі», — додав він.
За його словами, минулої ночі завдяки співпраці польських та українських служб «було відвернено пряму загрозу одному з прикордонних пунктів».
Премʼєр-міністр Польщі заявив, що є «досить точний звіт безпосередньо від ЦРУ щодо можливих подій найближчими місяцями», який «збігається» з тим, про що він «говорив і про що попереджав протягом кількох місяців».
«Ми маємо передбачити різні сценарії; і Польща, і вся Європа повинні бути готовими до різних варіантів розвитку подій не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС», — підкреслив Туск.
Нагадаємо, що в ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою. За даними ДСНС, загинули дві людини та ще троє постраждали.
Міністерство закордонних справ Молдови засудило російські атаки. Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан повідомив, що протягом серпня 17 дронів несанкціоновано порушили повітряний простір країни.
Згодом у Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватили росію в умисній атаці на КПП. Там заперечили заяву росії й заявили, що через територію країни не перевозять військових вантажів, зокрема зброю, в Україну.
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Про це він сказав під час пресконференції у Словаччині, пише Громадське з посиланням на Reuters.
«Як вам відомо, росія вже вдавалася до провокаційних атак на прикордонні переходи — наприклад, у Молдові. Ми очікуємо подібних дій, спрямованих проти прикордонних переходів з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі», — додав він.
За його словами, минулої ночі завдяки співпраці польських та українських служб «було відвернено пряму загрозу одному з прикордонних пунктів».
Премʼєр-міністр Польщі заявив, що є «досить точний звіт безпосередньо від ЦРУ щодо можливих подій найближчими місяцями», який «збігається» з тим, про що він «говорив і про що попереджав протягом кількох місяців».
«Ми маємо передбачити різні сценарії; і Польща, і вся Європа повинні бути готовими до різних варіантів розвитку подій не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС», — підкреслив Туск.
Нагадаємо, що в ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою. За даними ДСНС, загинули дві людини та ще троє постраждали.
Міністерство закордонних справ Молдови засудило російські атаки. Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан повідомив, що протягом серпня 17 дронів несанкціоновано порушили повітряний простір країни.
Згодом у Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватили росію в умисній атаці на КПП. Там заперечили заяву росії й заявили, що через територію країни не перевозять військових вантажів, зокрема зброю, в Україну.
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