Росія б'є по заправках Києва: в одну з них влучили двічі

Росія б'є по заправках Києва: в одну з них влучили двічі
Росія вдарила безпілотниками по двох АЗС у Києві. В одну з них влучили двічі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"В Оболонському районі повторне влучання в АЗС. Також сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий.
Також внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території.
Екстрені служби працюють на місцях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві — у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

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Теги: Росія, війна, АЗС
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