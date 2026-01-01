Росія б'є по заправках Києва: в одну з них влучили двічі





Про це Віталій Кличко.



"В Оболонському районі повторне влучання в АЗС. Також сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий.

Також внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території.

Екстрені служби працюють на місцях", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві — у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вдарила безпілотниками по двох АЗС у Києві. В одну з них влучили двічі.Про це повідомив міський голова Києва"В Оболонському районі повторне влучання в АЗС. Також сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий.Також внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території.Екстрені служби працюють на місцях", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві — у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію