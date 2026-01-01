На Волині мотоцикліст збив дівчинку на велосипеді
Сьогодні, 11:38
Дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста трапилася у селі Башлики Луцького району.
Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедистку. Постраждала неповнолітня дівчинка.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу дитині.
У дівчинки приблизно восьми років попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Дитину доставили у медичний заклад.
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Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедистку. Постраждала неповнолітня дівчинка.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу дитині.
У дівчинки приблизно восьми років попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Дитину доставили у медичний заклад.
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