На Волині мотоцикліст збив дівчинку на велосипеді





Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедистку. Постраждала неповнолітня дівчинка.



Як розповіли



У дівчинки приблизно восьми років попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.



Дитину доставили у медичний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста трапилася у селі Башлики Луцького району.Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедистку. Постраждала неповнолітня дівчинка.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу дитині.У дівчинки приблизно восьми років попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.Дитину доставили у медичний заклад.

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