У Києві - двоє загиблих після удару Росії по АЗС, - Кличко





Про це Віталій Кличко.



"Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий.



Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених", - йдеться в повідомленні.



Сьогодні, 11 вересня, Росія вдарила безпілотниками по двох АЗС у Києві. В одну з них влучили двічі.



Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві — у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві - двоє загиблих унаслідок російської атаки на заправки в Оболонському й Дніпровському районах.Про це повідомив міський голова"Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий.Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених", - йдеться в повідомленні.Сьогодні, 11 вересня,. В одну з них влучили двічі.Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві — у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

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