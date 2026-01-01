У Києві - двоє загиблих після удару Росії по АЗС, - Кличко
Сьогодні, 12:11
У Києві - двоє загиблих унаслідок російської атаки на заправки в Оболонському й Дніпровському районах.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий.
Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 11 вересня, Росія вдарила безпілотниками по двох АЗС у Києві. В одну з них влучили двічі.
Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві — у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали четверо.
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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий.
Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 11 вересня, Росія вдарила безпілотниками по двох АЗС у Києві. В одну з них влучили двічі.
Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві — у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали четверо.
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