Працював на будівельній фірмі: у Польщі зник безвісти 33-річний волинянин
Сьогодні, 12:49
Поліція розшукує безвісти зниклого 33-річного волинянина.
Про це повідомили у поліції Волині.
Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Нікончука Юрія Миколайовича, 29 жовтня 1992 року народження, жителя села Велимче, Ковельського району.
Чоловік перебував в Польщі з 2020 року у місті Бендзин, працював на будівельній фірмі «Janbud». 05 липня 2026 року зв'язок із ним зник, де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі блакитні.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Нікончука Юрія Миколайовича, 29 жовтня 1992 року народження, жителя села Велимче, Ковельського району.
Чоловік перебував в Польщі з 2020 року у місті Бендзин, працював на будівельній фірмі «Janbud». 05 липня 2026 року зв'язок із ним зник, де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі блакитні.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - наголошують у поліції.
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