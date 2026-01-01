Працював на будівельній фірмі: у Польщі зник безвісти 33-річний волинянин

Працював на будівельній фірмі: у Польщі зник безвісти 33-річний волинянин
Поліція розшукує безвісти зниклого 33-річного волинянина.

Про це повідомили у поліції Волині.

Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Нікончука Юрія Миколайовича, 29 жовтня 1992 року народження,  жителя села Велимче, Ковельського району.

Чоловік перебував в Польщі з 2020 року у місті Бендзин, працював на будівельній фірмі «Janbud». 05 липня 2026 року зв'язок із ним зник, де перебуває зараз – невідомо.  
Працював на будівельній фірмі: у Польщі зник безвісти 33-річний волинянин

Прикмети безвісти зниклого:  зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі блакитні.

"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу прохання зателефонувати за номерами телефонів:  0970374210 або 102", - наголошують у поліції.
Працював на будівельній фірмі: у Польщі зник безвісти 33-річний волинянин


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Теги: волинянин, Польща, розшук
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