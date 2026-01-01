Працював на будівельній фірмі: у Польщі зник безвісти 33-річний волинянин





Про це повідомили у поліції Волині.



Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Нікончука Юрія Миколайовича, 29 жовтня 1992 року народження, жителя села Велимче, Ковельського району.



Чоловік перебував в Польщі з 2020 року у місті Бендзин, працював на будівельній фірмі «Janbud». 05 липня 2026 року зв'язок із ним зник, де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети безвісти зниклого: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі блакитні.



"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує безвісти зниклого 33-річного волинянина.Про це повідомили у поліції Волині.Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 29 жовтня 1992 року народження, жителя села Велимче, Ковельського району.Чоловік перебував в Польщі з 2020 року у місті Бендзин, працював на будівельній фірмі «Janbud». 05 липня 2026 року зв'язок із ним зник, де перебуває зараз – невідомо.зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі блакитні."Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - наголошують у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію